Φεστιβάλ Καννών: Η ταινία "Titane" κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα- ΟΛΑ τα βραβεία

Η ταινία "Titane" της Γαλλίδας σκηνοθέτριας Ζουλιά Ντικουρνό κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα του 74ου Φεστιβάλ των Καννών, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής Σπάικ Λι.

Η Ζουλιά Ντικουρνό έγινε η δεύτερη γυναίκα που κερδίζει τον Χρυσό Φοίνικα στην ιστορία του φεστιβάλ των Καννών, δήλωσε ο Σπάι Λι μόλις άρχισε η τελετή απονομής των βραβείων του διεθνούς κινηματογραφικού φεστιβάλ κι ενώ έπρεπε να ανακοινώσει το βραβείο ανδρικού ρόλου. Η βράβευση αυτή γίνεται 28 χρόνια μετά τον Χρυσό Φοίνικα που απέσπασε η Τζέιν Κάμπιον για το "Μάθημα Πιάνου".

Η Ντικουρνό ευχαρίστησε θερμά την κριτική επιτροπή για την "αναγνώριση της άπληστης και σπλαχνικής ανάγκης που έχουμε για έναν κόσμο πιο ρευστό και χωρίς αποκλεισμούς".

"Ευχαριστώ την κριτική επιτροπή που ζήτησε περισσότερη ποικιλομορφία στις εμπειρίες μας στον κινηματογράφο και στη ζωή μας", δήλωσε η 37χρονη Γαλλίδα και λάτρης των ταινιών τρόμου, με δάκρυα στα μάτια.

Οι Κάννες επιβραβεύουν τον φεμινισμό και τη νεότητα με την τολμηρή Ζουλιά Ντικουρνό. Στέλνουν ένα σημαντικό μήνυμα ανοίγματος ανταμείβοντας τη νεότερη του διαγωνισμού, 37 ετών, και μία από τις μόνο τέσσερις γυναίκες του διαγωνισμού. Το φεστιβάλ επιβραβεύει έναν υπερβατικό και πρωτοποριακό κινηματογράφο, διαποτισμένο με φεμινισμό.

Το "Τιτάνιο" αρχίζει με ένα τροχαίο, στο οποίο θύμα είναι ο κεντρικός χαρακτήρας, η Αλεξιά, στην παιδική της ηλικία. Ο πατέρας της στο τιμόνι, εκείνη παραλίγο να πεθάνει και οφείλει την επιβίωσή της μόνο σε μια πλάκα τιτανίου που της τοποθετούν στον εγκέφαλο...

Τα βραβεία του 74ου Φεστιβάλ των Καννών

- Χρυσός Φοίνικας "Τιτάνιο" της σκηνοθέτριας Ζουλιά Ντικουρνό (Γαλλία)

- Μεγάλο Βραβείο: "Ghahreman" (A hero) του σκηνοθέτη Ασγάρ Φαρχαντί (Ιράν) και "Hytti NRO 6" (Compartiment NO.6) του σκηνοθέτη Γιούχο Κουοσμάνεν (Φινλανδία)

- Βραβείο κριτικής επιτροπής: Ha’berech (Ahed's Knee) του σκηνοθέτη Ναντάβ Λαπίντ (Ισραήλ) και "Memoria" του σκηνοθέτη Απιτσατπόνγκ Βιρασετάκουν (Ταϊλάνδη)

- Βραβείο σκηνοθεσίας: στον Λεός Καράξ για την "Annette" (Γαλλία)

- Βραβείο ανδρικού ρόλου: στον Αμερικανό ηθοποιό Κάλεμπ Λάντρι Τζόουνς στην ταινία "Nitram"

- Βραβείο γυναικείου ρόλου: στη Νορβηγίδα ηθοποιό Ρενάτε Ρέινσβε στην ταινία "Julie in 12 Chapters"

- Βραβείο σεναρίου: στον σκηνοθέτη Ριουσούκε Χαμαγκούτσι για την ταινία "Drive my car" (Ιαπωνία)

- Χρυσή Κάμερα: "Murina" της σκηνοθέτριας Αντονέτα Αλαμάτ Κουσιτζάνοβιτς (Κροατία)

- Χρυσός Φοίνικας μικρού μήκους: "Tian Xia Wu Ya" (All the Crows in the World) της σκηνοθέτριας Τανγκ Γι (Χονγκ Κονγκ)

- Ειδική μνεία ταινίας μικρού μήκους: "Ceu De Agosto" (August Sky), της σκηνοθέτριας Γιασμίν Τενούτσι (Βραζιλία)

ΑΠΕ-ΜΠΕ

φωτό από amna.gr