Παραλήφθηκαν ακόμα 2,5 εκατ. self tests σήμερα

Με αεροσκάφος Antonov που προσγειώθηκε σήμερα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» παραλήφθηκαν πριν από λίγο 2,5 εκατ. self tests. Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, έχουν παραληφθεί συνολικά 6,4 εκατ. self tests έως σήμερα.

Επίσης έχουν διατεθεί ήδη σχεδόν 1 εκατ. self tests στους δικαιούχους πολίτες και από την επόμενη εβδομάδα ανοίγει η διάθεση σε 1 εκατ. δικαιούχους εργαζόμενους ιδιωτικού και δημόσιου τομέα