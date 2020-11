Ugg Boots: Οι celebrities τις ανακαλύπτουν ξανά και οι fashion στήλες τις «παινεύουν» αναδρομικά

«Ugg Boots are trendy again» – «Are Ugg Boots so over they’re cool again;» -«How Emili Ratajkowsky Style Ugg Boots the 2020 Way»-«Uggs are Indie now»- «Uggs are back in style, wherether you like it or not» κάποιοι ενδεικτικοί τίτλοι. Όπως συνέβη με τα παλιά sneakers αθλητικών κολοσσών, με τα crocs και τα αλλοτινά logos στα μπλουζάκια, η παρελθοντολαγνεία συνεχίζεται και η μόδα κάνει κύκλους.