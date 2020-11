Ο Χάρισον Φορντ θυμάται τον καλό του φίλο, Σον Κόνερι

Ο Χάρισον Φορντ στα 78 του χρόνια σήμερα, απέτισε φόρο τιμής στον συμπρωταγωνιστή του στην 3η ταινία της κινηματογραφικής σειράς Ιντιάνα Τζόουνς, «Indiana Jones and the Last Crusade», Σον Κόνερι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020 σε ηλικία 90 ετών.

Ο πολυβραβευμένος ηθοποιός, ο οποίος υποδύθηκε τον Τζέιμς Μποντ από το 1962 έως το 1983 ενώ είχε τιμηθεί και με τον τίτλο του Σερ από την βασίλισσα της Αγγλίας, Ελισάβετ πέθανε στον ύπνο του στο σπίτι του στις Μπαχάμες ενώ τον τελευταίο καιρό έδινε μάχη με άνοια.

Ο Σον Κόνερι ήταν ο Χένρι Τζόουνς ο Πρεσβύτερος, πατέρας του Ιντιάνα Τζόουνς (Χάρισον Φορντ), το 1989 στην τρίτη ταινία της δημοφιλούς κινηματογραφικής σειράς με τίτλο «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και η Τελευταία Σταυροφορία» σε σκηνοθεσία του «παραμυθά» Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Σε δήλωσή του στο The Hollywood Reporter, ο Χάρισον Φορντ τόνισε συγκινημένος: «Ήταν ο πατέρας μου... όχι στη ζωή... αλλά στο Indy 3. Δεν γνωρίζεις την ευχαρίστηση έως ότου κάποιος σε πληρώνει για να πάρεις τον Σον Κόνερι για μια βόλτα στην καρότσα ρωσικής μοτοσικλέτας που αναπηδά κατά μήκος ενός ανώμαλου, ορεινού μονοπατιού με στροφές και να τον παρακολουθείς να ταρακουνιέται».

