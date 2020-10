Θετική στον κορωνοϊό η Κλόε Καρντάσιαν - «Τρελός πονοκέφαλος, εμετός κι εξάψεις»

Θετική στον κορωνοϊό είναι η Κλόε Καρντάσιαν, η οποία αποφάσισε να μοιραστεί γα συμπτώματά της με τον κόσμο, μέσα από ένα επεισόδιο της σειράς «Keeping Up With The Kardashians».

Αναφέροντας λεπτομερώς τα συμπτώματά της, η τηλεσταρ είπε ότι υπέφερε με εμετό, ζαλάδες, κρυάδες και εξάψεις, πριν επιβεβαιωθούν, τελικά, οι φόβοι της, έπειτα από το τεστ στο οποίο υπεβλήθη.

Η αδελφή της, Κιμ, είπε ότι όλη η οικογένεια περίμενε νευρικά να ακούσει αν η Κλόε είχε «κολλήσει» με κορωνοϊο. «Είμαστε τρομαγμένοι... κι εκείνη φοβάται και είναι νευρική» ανέφερε η Κιμ, ο σύζυγος της οποίας, Κάνιε Γουέστ, είχε προσβληθεί επίσης από τον ιό.

Την ίδια ανησυχία εξέφρασε και η μητέρα της οικογένειας, Κρις Τζένερ, τονίζοντας πως αναζητούσε γιατρό για να κάνει το τεστ η κόρη της.

«Μόλις ανακάλυψα ότι έχω κορώνοϊό», είπε, τελικά, μπροστά στην κάμερα η Κλόε όταν έλαβε τα αποτελέσματα του τεστ. «Έχω απομονωθεί στο δωμάτιό μου. Θα είμαι μια χαρά, αλλά πέρασα πολύ άσχημα για δύο μέρες».

Και συνέχισε: «Υποφέρω, γενικά, από ημικρανίες, αλλά αυτός ήταν ο πιο τρελός πονοκέφαλος που εχω ζήσει. Δεν θα έλεγα ότι ήταν ημικρανία. Ο βήχας, το στήθος μου έκαιγε όταν έβηχα».