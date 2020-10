Παρούσα η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην 18η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων

Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020 η συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG Regio) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειών και Πόλεων (CoR).

Στη φετινή Ευρωπαϊκή Εβδομάδα, η οποία λόγω της πανδημίας COVID-19 και των σχετικών μέτρων για την υγεία ήταν ψηφιακή, συμμετείχαν περίπου 200 περιφέρειες, 40 δήμοι, 70 πόλεις, φορείς της Γενικής Διεύθυνσης για την Περιφερειακή και Αστική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Regio), φορείς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (CoR), καθώς και άλλοι ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ετήσια εκδήλωση με έδρα τις Βρυξέλλες αφιερωμένη στην περιφερειακή πολιτική. Η εκδήλωση εξελίχθηκε σε πλατφόρμα επικοινωνίας και δικτύωσης, ενώνοντας περιφέρειες και πόλεις από όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών εκπροσώπων τους, εμπειρογνωμόνων και ακαδημαϊκών.

Συγκεκριμένα η Περιφέρεια Δυτική Ελλάδας συμμετείχε στις εξής δράσεις:

Workshop με τίτλο “Regions & cities 4 entrepreneurship skills”, με ομιλία του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας Φωκίωνα Ζαΐμη με τίτλο: “Re-brain: supporting entrepreneurship & society” σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αλεντέζου (Πορτογαλία), την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την Περιφέρεια Κεντρικής Σλοβενίας (Σλοβενία), την Περιφέρεια Κέντρο (Πορτογαλία), τη Μέριδα (Ισπανία), την Περιφέρεια της Εξτρεμαδούρας (Ισπανία), την Περιφέρεια Ποντλάσκι (Πολωνία), την Περιφέρεια Αιμίλια-Ρομάνα (Ιταλία) και την Επαρχία Μπακάου (Ρουμανία). (Οι εργασίες στο σύνδεσμο: euregionsweek2020-video.eu/video/regions-and-cities-4-entrepreneurship-skills)

Exhibitors’ pitch με τίτλο: “Suggestions for regional cooperation” με επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και σε ρόλο συντονιστή τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας Φωκίωνα Ζαΐμη σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στη συνεδρία συμμετείχαν μεταξύ άλλων εκπρόσωποι ελληνικών και ευρωπαϊκών περιφερειακών αρχών, διαχειριστικών αρχών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της CPMR και εμπειρογνώμονες. Οι εργασίες, στο σύνδεσμο: euregionsweek2020-video.eu/video/suggestions-for-regional-cooperation

Workshop “Cultural and Creative Regional Ecosystems (CCRE-S3)” με παρέμβαση του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίωνα Ζαΐμη και σε ρόλο συντονιστή τον Κωνσταντίνο Τζαμαλούκα, στέλεχος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας. Παρουσιάστηκε η πρόταση, στην οποία η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι επικεφαλής, για τη δημιουργία Πολιτιστικού και Δημιουργικού Περιφερειακού Οικοσυστήματος στην πλατφόρμα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην ενότητα που αφορά στο βιομηχανικό εκσυγχρονισμό. Η παρούσα εταιρική συμφωνία για το CCRE-S3 υποστηρίζεται από το δίκτυο ERRIN, την πρωτοβουλία AI-NURECC και τη CPMR. Οι εργασίες, στο σύνδεσμο: euregionsweek2020-video.eu/video/cultural-and-creative-regional-ecosystems-ccre-s3

Online exhibition stand με τίτλο “European projects for Growth” με επικεφαλή εταίρο την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι εργασίες, στο σύνδεσμο euregionsweek2020-interactiveplan.tw.events/cohesion-and-cooperation/70-european-projects-for-growth

Μέσω των παραπάνω δράσεων στο πλαίσιο της 18ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, οι δυνατότητές της και το έργο της προβλήθηκε σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο (ευρωπαϊκά προγράμματα, έργα υποδομής, πρωτοβουλίες στον αγροδιατροφικό τομέα, στον τουρισμό, στην επιχειρηματικότητα, δράσεις για το περιβάλλον και το κλίμα, τα πλεονεκτήματα της γεωγραφικής της θέσης, το ακαδημαϊκό και επιστημονικό της δυναμικό, οι επενδυτικές της ευκαιρίες κ.ά.).

Μεταξύ άλλων επετεύχθη ανταλλαγή τεχνογνωσίας αλλά και δικτύωση με εποικοδομητικούς διαλόγους και προτάσεις για νέες μελλοντικές συνεργασίες.