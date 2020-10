Ο κορωνοϊός «χτύπησε» & το τραγουδιστικό σώου J2US

Ο κορωνοϊός «χτύπησε» και το σώου του καναλιού Opentv, J2US. Σύμφωνα με αποκλειστικές και επιβεβαιωμένες πληροφορίες του zappit.gr, πασίγνωστο πρόσωπο που επρόκειτο να συμμετέχει στο τραγουδιστικό show του Open, το οποίο και προγραμματιζόταν για πρεμιέρα στα μέσα Οκτωβρίου, βρέθηκε θετική στον COVID-19. Η ίδια ενημέρωσε την παραγωγή το πρωί της Παρασκευής 9/10 και τέθηκε εκτός Just The 2 Of Us. Το ιδιαίτερα προβεβλημένο πρόσωπο είναι η πρώην πρωταθλήτρια του τριπλούν και Ολυμπιονίκης, Πηγή Δεβετζή, η οποία στο πλαίσιο της προετοιμασίας του show που στήνει ο Νίκος Κοκλώνης, βρισκόταν καθημερινά στα γραφεία της εταιρείας. Εκ των πραγμάτων, ο έλεγχος σε όλους τους εργαζόμενους είναι υποχρεωτικός. Στο νέο κύκλο του Just the 2 of US, η Πηγή Δεβετζή θα τραγουδούσε μαζί με την Έφη Σαρρή ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πλέον, αναζητείται το πρόσωπο που θα την αντικαταστήσει.