Just the 2 of Us: Τι λέει η Ραχήλ Μακρή για τη συμμετοχή της στο show;

Ένα βήμα πριν πει το «ναι» στην πρόταση που της έγινε να συμμετάσχει στο τηλεοπτικό πρόγραμμα «Just the 2 of us», είναι η πρώην βουλευτής Ραχήλ Μακρή. Μάλιστα, η ίδια θέτει ως προϋπόθεση συμμετοχής της να έχει καλό παρτερνέρ στο τραγουδιστικό σόου.

Η Ραχήλ Μακρή που το όνομά της για το J2US, ακούστηκε στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού και από τον Κώστα Τσουρό, είπε ότι σκέφτεται, σοβαρά, να αποδεχτεί την πρόταση, καθώς το συγκεκριμένο παιχνίδι έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Αυτό θα παίξει ρόλο στην απόφασή της, όπως τόνισε.

Επίσης, αναφερόμενη, στην πρόταση, ξεκαθάρισε πως ένας παράγοντας που θα παίξει ρόλο για την θετική απάντησή της είναι ποιος τραγουδιστής θα είναι ο παρτενέρ της.

Διάβασε όσα είπε η Ραχήλ Μακρή:

–Πότε θα πάρετε την απόφαση αν θα συμμετάσχετε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα;

Όταν δω τον παρτενέρ. Δεν το γνώριζα το παιχνίδι, το είδα, μετά, δεν μου φάνηκε κακό, δεν μου φάνηκε κάτι περίεργο και εντάξει έχει και φιλανθρωπικό στόχο, αυτό είναι πιο πολύ το στοιχείο, που με ενδιαφέρει . Συμμετέχω μόνο σε τέτοια ζητήματα, έχω κάνει φωτογράφιση για το AIDS, για τους οροθετικούς, σε πολλές καμπάνιες, δηλαδή, που είχαν σχέση και με το καρκίνο του μαστού. Τα χρήματα, από ότι κατάλαβα σε αυτό το παιχνίδι δίνονται για φιλανθρωπικούς σκοπούς και είναι ένα σοβαρό παιχνίδι, δεν είναι δηλαδή κάτι περίεργο. Αλλά περιμένω, ακόμη δεν έχω αποφασίσει.

-Οπότε καταλαβαίνουμε αν ο παρτενέρ που σας προτείνουν είναι κάποιο πρόσωπο το οποίο ταιριάζει με σας, με τη δική σας προσωπικότητα φαντάζομαι πως κλείνετε προς το ναι, θα αποφασίσετε θετικά;

Ναι, πιστεύω ναι, να τον δω πρώτα, αυτό τους έχω πει, κιόλας. (στην παραγωγή)

-Έχετε υπόψιν σας, τους προτείνατε κάποιο πρόσωπο που θα μπορούσε να ταιριάζει με τη δική σας προσωπικότητα, κάνατε κάποια πρόταση εσείς;

Όχι, εγώ τα χαρακτηριστικά μου, τα ξέρουν, ως άτομο, έτσι και τους είπα με βάση αυτά τα δεδομένα, να κοιτάξουμε να βρούμε ένα άτομο, ένα νέο παιδί, έναν άνθρωπο που θα είναι αγαπητός στον κόσμο και στη νεολαία. Εγώ δεν ξέρω πολλά για αυτό το κομμάτι, αυτοί προτείνουν, εγώ τους βλέπω “

Η Ραχήλ Μακρή παραδέχθηκε πως η ίδια, δεν έχει καμία σχέση με το τραγούδι, ωστόσο, αν πάρει μέρος στο just the two of us δεν θα βγει στη σκηνή, απροετοίμαστη, θα χρειαστεί, όπως μας είπε, να κάνει κάποια μαθήματα φωνητικής.” Ασχολούμαι με τη μουσική, όπως όλοι, ακούω τη μουσική, στο ραδιόφωνο, στο αυτοκίνητό μου, δεν τους ξέρω και καλά τους τραγουδιστές. Αλλά όταν μου προτείνουν ένα πρόσωπο, κοιτάζω τι άτομο είναι και σε αυτά που μου δείξανε, είδα κάποια πράγματα, ας πούμε, για να δω, αν μου ταιριάζει το άτομο πάνω μου και όχι μόνο από άποψη τραγουδιού. Δεν έχω σχέση με το τραγούδι, ούτε οι άλλοι που θα είναι στο παιχνίδι. Από ό,τι κατάλαβα δεν θα βγεις να τραγουδήσεις έτσι απροετοίμαστος, γίνονται κάποια μαθήματα δεν μπορείς να βγεις, έτσι στην σκηνή και ούτε λες, όλο το τραγούδι”.

–Θα σας αγχώσει αυτή η διαδικασία ότι θα κληθείτε να τραγουδήσετε παρά το γεγονός ότι δεν έχετε καμία σχέση με το τραγούδι;

“Όχι γιατί να με αγχώσει αφού το ξέρω ότι είναι ένα παιχνίδι αυτό, δεν με αγχώνει δεν έχω τέτοια θέματα. Το ζήτημά μου είναι όπως σας είπα ότι είναι φιλανθρωπικό, μου φαίνεται ενδιαφέρον, είναι πάνω, στο χαρακτήρα μου με την έννοια, ότι έχω κάνει τέτοια ανατρεπτικά πράγματα και είμαι η μόνη, στην Ελλάδα που κάνω αυτά τα οποία είναι συνηθισμένα στην Ευρώπη και στην Αμερική, δεν είναι συνηθισμένα, ίσως εδώ, αλλά έχω μάθει να σπάω ταμπού . Δεν μου είναι αγχωτικό ότι εγώ θα κάνω κάτι περίεργο ας πούμε. Η πολιτική εξάλλου σημαίνει εξωστρέφεια , για να γίνεις βουλευτής και να είσαι βουλευτής θέλει να συναναστρέφεσαι με κόσμο, και αυτό το πρόγραμμα έχει σχέση με τον απλό κόσμο. Και εκεί στον απλό κόσμο απευθύνεσαι, που του δίνεις, λίγη χαρά . Εγώ δηλαδή που δεν βλέπω τηλεόραση, αυτό το σόου, θα το έβλεπα, δεν βλέπω άλλα τηλεπαιχνίδια ας πούμε δεν μου αρέσουν τα θεωρώ σκουπίδια. Αυτό όμως μου αρέσει θα το έβλεπα δεν μου είναι κάτι περίεργο, είναι όμορφο.

Πηγή: tlife.gr