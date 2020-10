Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Είναι full in love και δεν το κρύβει πια

H Kωνσταντίνα Σπυροπούλου είναι ερωτευμένη! Μέχρι σήμερα δεν είχε διαψεύσει αλλά ούτε επιβεβαιώσει κανέναν από τα δημοσιεύματα που την παρουσίαζαν να είναι σε σχέση με τον γνωστό επιχειρηματία Βασίλη Σταθοκωστόπουλο. Ωστόσο χθες βράδυ η ξανθιά παρουσιάστρια, δημοσίευσε για πρώτη φορά μια κοινή φωτογραφία με τον αγαπημένο της! Η Κωνσταντίνα ανάρτησε στα stories της μια ασπρόμαυρη φωτογραφία με εκείνη και τον γνωστό επιχειρηματία να ποζάρουν cheek to cheek και να φαίνονται full in love!

Η Κωνσταντίνα με αυτή τη φωτογραφία επιβεβαίωσε τη σχέση της με τον Βασίλη Σταθοκωστόπουλο και όπως βλέπεις στην παραπάνω φωτογραφία love is in the air!