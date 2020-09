Η κόρη του αντιδημάρχου Καλαβρύτων που καθήλωσε τους κριτές του The Voice

Με μια μοναδική εμφάνιση που καθήλωσε κριτές και κοινό, η Αντωνία Καούρη, κόρη του Αντιδημάρχου Καλαβρύτων Σπύρου Καούρη, εντυπωσίασε με την ομορφιά της, την σκηνική της παρουσία και την καθηλωτική της φωνή και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του "The Voice of Greece".

Την Αντωνία διεκδίκησαν και οι τέσσερις κριτές με την ίδια να επιλέγει τελικά τον Σάκη Ρουβά. Ο Σάκης Ρουβάς, μάλιστα, θεώρησε ότι μπορεί να έχουν απέναντί τους… ακόμη και τη νικήτρια του The Voice of Greece!