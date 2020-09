Σελιανίτικα: 43 νέοι και νέες από 8 ευρωπαϊκές χώρες, στο πλαίσιο erasmus

Το Αχαϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ΜΚΟ, στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, οργανώνει και υλοποιεί το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus + KA1 , «Foster», “Follow me, like me, share my ideas, tweet”, στα Σελιανίτικα Αχαΐας ,από 4-12 Σεπτεμβρίου 2020, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Ινστιτούτου, η οποία συνεχίζει:

Το πρόγραμμα αυτό δίνει την ευκαιρία σε 43 νέους και νέες από 8 Ευρωπαϊκές χώρες ( Ελλάδα, Λιθουανία, Ιταλία, Ισπανία, Σουηδία, Ουγγαρία, Ρουμανία και Σερβία) να ζήσουν μαζί για 8 ημέρες στα Σελιανίτικα Αχαΐας, να ανταλλάξουν γνώση και εμπειρίες για τα κοινωνικά μέσα.

Οι εκφράσεις Follow me( ακολούθησέμε), like ( μουαρέσει), share my ideas( μοιράσου τις ιδέες μου), και tweet, είναι εκφράσεις που έχουν παρουσία στην καθημερινότητά μας και χρησιμοποιούνται ευρύτατα από εκατομμύρια νέους και νέες, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο. Αυτό το πρόγραμμα Foster», “Follow me, like me, share my ideas, tweet”, είναι μια ανταλλαγή Ευρωπαίων νέων που προσπαθεί να απαντήσει στις ερωτήσεις: “ Είναι τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης (social media) τόσο σπουδαία για τους νέους μας σήμερα, ώστε φαντάζονται την καθημερινότητά τους χωρίς αυτά;”, “Μπορεί η νεολαία μας να επικοινωνήσει ή να κάνει γνωριμίες και επαφές χωρίς τα κοινωνικά μέσα δια δικτύωσης;”, “ Μπορούντα κοινωνικά μέσα δια δικτύωσης να επηρεάσουν και να διευρύνουν την προσωπική και επαγγελματική ζωή των νέων μας;”.

Ο σκοπός του project είναι να αποκτήσουν οι νέοι μας κοινωνικές, επικοινωνιακές και ψηφιακές δεξιότητες, απαραίτητες και χρήσιμες για την προσωπική εξελιξη, και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και ανέλιξη, μέσα από τη χρήση των κοινωνικών μέσων δια δικτύωσης, χρησιμοποιώντας δραστηριότητες – εργαστήρια Τέχνης, μη τυπικής μάθησης.

Οι σκοποί του project είναι:

· Να δώσει κίνητρα και να ενεργοποιήσει τους νέους για τη σωστή χρήση των κοινωνικών μέσων δια δικτύωσης (social media),

· Να προτρέψει τους νέους να ανταλλάξουν ιδέες, γνώση, εμπειρίες και παραδείγματα καλής πρακτικής,

· Να ενθαρρύνει τους νέους μας να αναπτύξουν συνεργασία, φιλίες με Ευρωπαίους συνομηλίκους τους και να καλλιεργήσουν το αίσθημα την Ευρωπαϊκής συνεργασίας,

· Να αναπτυχθούν και να βελτιωθούν οι βασικές Ευρωπαϊκές δεξιότητες των νέων, ώστε να γίνουν οι αυριανοί ενεργοί Ευρωπαίοι πολίτες,

· Να ενισχύσει, μεταξύ των νέων, την απόκτηση δεξιοτήτων στη χρήση των νέων τεχνολογιών και κοινωνικών μέσων δια δικτύωσης (socialmedia),απαραίτητων για την περαιτέρω επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Η ανταλλαγή νέων θα διεξαχθεί στα Σελιανιτικα Αιγίου απο 4 μέχρι 12 Σεπτεμμβρίου 2020, τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την αποφυγή μετάδοσης του Covid-19. Επισης ολοι οι συμμετεχοντες ερχόμενοι από της Ευρωπαικές χώρες πρέπει να εχουν αρνητικό μοραικο τεστ κορωνοιού 72 ωρες πριν το ταξείδι αναχώρησης απο την χώρα τους. Ετσι θα νιώθουμε όλοι ασφαλεις και ανετα. Η ανταλλαγή νέων περιλαμβάνει δραστηριότητες, εργαστήρια, ομαδικά παιχνίδια, ομαδικές εργασίες, δια δραστικά ψηφιακά εργαστήρια, συζητήσεις, παιχνίδια ρόλων, επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών και στο Τεχνολογικό Μουσείο Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, συνάντηση με τον Δήμαρχο Αιγίου, πολιτιστικές βραδιές και εργαστήρια Τέχνης.

Οι συμμετέχοντες στην ανταλλαγή νέων, ηλικίας 18-26 ετών, θα σχηματίζουν ομάδες ανά χώρα, αποτελούμενες από 1 αρχηγό και 4 νέους/νέες. Όλοι οι νέοι θα συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση και οργάνωση του project: από την προετοιμασία κατά τη διάρκεια της APV συνάντησης, μέχρι την υλοποίηση, αξιολόγηση, διάδοση του προγράμματος, ώστε να ωφεληθούν τα μέγιστα από αυτό το πρόγραμμα, να αποκτήσουν την Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, να αποκτήσουν δεξιότητες, γνώση και ευρωπαϊκές εμπειρίες συμμετέχοντας σε αυτό".