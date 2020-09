Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας: Διαχείριση τουριστικών ροών εν μέσω συνθηκών Covid-19

Τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω της αλματώδους ανάπτυξης του τουρισμού και κατά συνέπεια της αύξησης της εισερχόμενης ροής ταξιδιωτών σε αστικά κέντρα καθώς και σε περιοχές πολιτιστικού ενδιαφέροντος, τέθηκε σε παγκόσμιο διάλογο το ζήτημα του υπερ-τουρισμού (overtourism) και η σχέση του με την έλλειψη πολιτικών για την ορθή διαχείριση των τουριστικών ροών.

Ο τουρισμός, ενώ αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, παράγει αποτελέσματα όχι πάντα θετικά σε σχέση με το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες. Ο συνωστισμός στα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος και στους γύρω χώρους, οι συχνές φθορές των πολιτιστικών μνημείων και η ηχορύπανση είναι κάποιες από τις αρνητικές επιδράσεις του υπέρ-τουρισμού.

Ωστόσο, το συγκεκριμένο φαινόμενο άρχισε να μεταβάλλεται, αφού λόγω της πανδημίας του COVID-19, ο υπέρ-τουρισμός μετατράπηκε σε υπό-τουρισμό. Στη σοβαρότερη μέχρι σήμερα κρίση του αιώνα, τουριστικές υποδομές και αξιοθέατα στέκουν όρθια στην κατάσταση που ήταν μέχρι πρότινος με τη διαφορά, ότι η τουριστική δραστηριότητα υπολειτουργεί. Αυτή η κατάσταση καθιστά περισσότερο από ποτέ επιτακτική την ανάγκη για μια συγκροτημένη στρατηγική διαχείρισης του τουρισμού και τη διαμόρφωση κατάλληλων τουριστικών μοντέλων και στρατηγικής για την αντιμετώπιση κρίσεων.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ως εταίρος του ευρωπαϊκού έργου «Sustainable Heritage Management towards Mass Tourisme Impact thanks to aholisticuse of Big and Open Data- HERIT DATA/Αειφόρος διαχείριση τουριστικών ροών και των επιπτώσεών τους μέσω ολιστικής αξιοποίησης πολυπληθών και ανοικτών δεδομένων» (έργο 4ετούς διάρκειας με την συμμετοχή δεκατριών ευρωπαϊκών εταίρων), αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες καλείται να συγκεντρώσει πρωτογενή δεδομένα σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις τουριστικές ροές σε 3 σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος (Αρχαία Ολυμπία, Ναός Επικούρειου Απόλλωνα και Λιμάνι του Κατακόλου).

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, με τη χρήση «έξυπνου» εξοπλισμού θα καταγράφεται και θα αξιολογείται ο αριθμός των επισκεπτών στα συγκεκριμένα σημεία. Μέσω αυτής της γνώσης θα λαμβάνονται αποφάσεις για τη δημιουργία ενός μοντέλου ορθής διαχείρισης των τουριστικών ροών. Πρόκειται για μια προστιθέμενη αξία καινοτομίας για τουριστικούς προορισμούς, η οποία θα δημιουργήσει τις δυνατότητες, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα που επηρεάζουν αρνητικά τα διάφορα κέντρα πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Βασικοί στόχοι του παραπάνω εγχειρήματος αποτελούν ο έλεγχος και η μείωση της μαζικής συγκέντρωσης επισκεπτών σε ένα τόπο, η προστασία του περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής των κατοίκων, καθώς και η διατήρηση της επισκεψιμότητάς του σε υψηλό επίπεδο και σε περιβάλλον υγειονομικά ασφαλές.