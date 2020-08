Αυτό το τραγούδι συγκέντρωσε 17 εκατομμύρια views μέσα σε μία ώρα

Το συγκρότημα -που αποτελείται από τους RM, Jungkook, V, J-Hope, Jimin, Suga και Jin- εμφανίζεται σε διάφορες τοποθεσίες, όπως σε ένα κατάστημα δίσκων, κατάστημα με ντόνατς και σε γήπεδο μπάσκετ.

«Ετοιμάζουμε ένα άλμπουμ για το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, αλλά αποφασίσαμε να κυκλοφορήσουμε πρώτα ένα single, επειδή θέλαμε να επικοινωνήσουμε με τους θαυμαστές μας το συντομότερο δυνατό» δήλωσε το γκρουπ στην κορεατική εκπομπή V Live. «Λόγω της Covid-19, οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο περνούν δύσκολες ώρες και θέλαμε να μοιραστούμε λίγη θετική ενέργεια με τους θαυμαστές μας».



Οι σταρ της K-pop αναμένεται επίσης να δώσουν μια live συναυλία με τίτλο «Map of the Soul ON: E» αργότερα φέτος, η οποία θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω streaming, το Σάββατο και την Κυριακή, 10 και 11 Οκτωβρίου.

Θα είναι η πρώτη συναυλία των BTS από τότε που ανακοίνωσαν την αναβολή ολόκληρης της περιοδείας «Map of the Soul» τον Απρίλιο λόγω της πανδημίας. Δεν έχουν ακόμη δημοσιευτεί άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τη live εμφάνισή τους, όπως ώρα, τιμή εισιτηρίου, χώρος διεξαγωγής, αν και είναι πολύ πιθανό να πραγματοποιηθεί στη Νότια Κορέα.

ΑΠΕ