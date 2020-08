Θεματικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για το ευρωπαϊκό έργο SPARC

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ως εταίρος του ευρωπαϊκού έργου «SPARC-Creativity Hubs for Sustainable DeveloPment through the VALorization of Cultural Heritage Assets/Δημιουργικά Κέντρα για βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων της πολιτιστικής κληρονομιάς», πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία το θεματικό εκπαιδευτικό σεμινάριο παραγωγής ταινιών “SHOOT-A-FILM , hands-on filmmaking workshop” διάρκειας 30 ωρών στο Επίκεντρο+, στην Πάτρα, από τις 22.7.2020 έως 27.7.2020, με τη συμμετοχή 20 εκπαιδευόμενων.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση: "Εκπαιδευτής του σεμιναρίου ήταν ο Κινηματογραφιστής και Διευθυντής Φωτογραφίας, Χρήστος Πολυχρονόπουλος, ο οποίος έχει δουλέψει σε πληθώρα σημαντικών διεθνών κινηματογραφικών παραγωγών.

Στη διδασκαλία του εργαστηριακού τύπου σεμιναρίου συμμετείχε ο γνωστός σκηνοθέτης, Παναγιώτης Φαφούτης, που διδάσκει στη Δραματική Σχολή του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας και στην Σχολή Σταυράκου στην Αθήνα.

Οι εκπαιδευόμενοι στο διαδραστικό (interactive) εργαστήριο, με την καθοδήγηση του εκπαιδευτή, Χρήστου Πολυχρονόπουλου, δημιούργησαν μια πραγματική ομάδα παραγωγής και γνώρισαν εκ των έσω όλα τα πόστα της δημιουργικής διαδικασίας ενός γυρίσματος: εργάστηκαν στην ομάδα της παραγωγής, πάνω στο σκηνοθετικό και τεχνικό αντικείμενο, τη φωτογραφία, τον φωτισμό, τον ήχο κτλ. Το τελικό αποτέλεσμα είναι το γύρισμα δύο ταινιών μικρού μήκους από τους ίδιους τους συμμετέχοντες, εφαρμόζοντας στην πράξη τη θεωρία που τους παρασχέθηκε από τον εκπαιδευτή. Οι δύο ομάδες εργάστηκαν για τον κοινό στόχο αρμονικά και δημιουργικά. Κύριο χαρακτηριστικό των συμμετεχόντων εκπαιδευομένων ήταν το υψηλό επίπεδο γνώσεων σχετικά με κάποιο από τα αντικείμενα της κινηματογράφησης και η προηγούμενη εμπλοκή τους με τομείς που άπτονται της πολιτιστικής κληρονομιάς και του κινηματογράφου καθώς καθένας από αυτούς είχε εμπειρία ως ηθοποιός, φωτογράφος, σεναριογράφος, παραγωγός κλπ. Μέσα από το σεμινάριο, διεύρυναν τις γνώσεις τους και εφάρμοσαν την εμπειρία τους με ομαδικό πνεύμα πετυχαίνοντας εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Σε όλους τους συμμετέχοντες χορηγήθηκαν βεβαιώσεις συμμετοχής στο σεμινάριο, ενώ αξίζει να τονίσουμε, ότι τηρήθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τον COVID-19".