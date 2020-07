Banyan Garden: Το talk of the town στέκι που γίνεται προορισμός για τους επισκέπτες της Πάτρας

To Banyan Garden από την πρώτη στιγμή που υποδέχθηκε τους Πατρινούς στον κήπο του Apotheosis, έγινε το απόλυτο talk of the town.

Ένα μήνα μετά, δεν υπάρχει Πατρινός που να μην έχει περάσει έστω μια βραδιά στον υπέροχο κήπο του, κάτω από το σπάνιο και μοναδικής ομορφιάς αλλά και σπανιότητας, επιβλητικό δέντρο banyan.

Κάθε βράδυ, στο Banyan Garden απολαμβάνουμε τις γευστικές δημιουργίες του βραβευμένου σεφ Κώστα Αξιώτη που κάνουν τη διαφορά, αλλά και μοναδικές γλυκές γεύσεις με την υπογραφή του Caravel, όπως και δροσιστικά cocktails που ετοιμάζουν οι έμπειροι bartenders.

Και φυσικά, καθώς το Banyan Garden δίνει απόλυτη προτεραιότητα στην υγεία και την ασφάλεια όσων το επιλέγουν για τη διασκέδασή τους, καθημερινά λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα, καθιστώντας το έτσι συνολικά, την απόλυτη επιλογή για μία απολαυστική καλοκαιρινή απόδραση μέσα στην πόλη!

Και όχι μόνο, καθώς όπως πληροφορηθήκαμε, η φήμη του έχει ήδη ξεπεράσει τα όρια της Πάτρας, με επισκέπτες να έρχονται και εκτός πόλης για να βρεθούν στον μοναδικό αυτό χώρο!