Με συζητήσεις επικεντρωμένες στις επιπτώσεις του κορωνοϊού στην υγεία, την ενέργεια και τις παγκόσμιες και περιφερειακές προκλήσεις, συνεχίζονται οι εργασίες του 22ου Διεθνούς Συμποσίου της Σύμης, το οποίο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, με θέμα: «ΠΑΝΔΗΜΙΑ: Ο Κόσμος μετά το COVID19».

Η πρώτη συνεδρίαση της Δευτέρας 27 Ιουλίου, επικεντρώθηκε στις παραμέτρους που οδήγησαν στην επιτυχημένη διαχείριση της πανδημίας από την Ελλάδα, στις οποίες αναφέρθηκαν ο Παναγιώτης Αρκουμανέας, Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, ο Μανώλης Δερμιτζάκης, καθηγητής γενετικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Γενεύης και διευθυντής στο Κέντρο Γονιδιωματικής «Health 2030», ο Χαράλαμπος Γώγος, καθηγητής Τμήματος Ιατρικής στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών και η Φαίη Κοσμοπούλου, Γενική Διευθύντρια της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, με συντονίστρια τη Μαργαρίτα Παπανδρέου.

Όπως τονίστηκε, για την επιτυχημένη αυτή διαχείριση, κλειδί ήταν η συνεργασία όλων των κομμάτων και της κοινωνίας, κάτι που δεν υπήρχε στην προηγούμενη οικονομική κρίση αλλά και το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε η πειθώ και όχι η καταστολή σε ό,τι αφορά την τήρηση των περιοριστικών μέτρων.

Ακολούθησε συζήτηση με την καθηγήτρια Αθηνά Λινού, την πρώην Ευρωβουλευτή από την Ιταλία Pia Locatelli, την Lakshmi Praturi, CEO της οργάνωσης Ink, από την Ινδία, τον Rolandas Kacinskas, πρέσβη της Λιθουανίας στην Ελλάδα, τον Anthony Mackey, Πρόεδρο του Αμερικανικού Εθνικού Κέντρου για την Εκπαίδευση και την Οικονομία, με συντονίστρια τη δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Πασχαλίδου, γύρω από τη συγκριτική εμπειρία των επιπτώσεων και της διαχείρισης του κορωνοϊού, καθώς και την ανάγκη δημιουργίας ισχυρών εθνικών συστημάτων υγείας.

Το απόγευμα της Δευτέρας, ο Γιώργος Α. Παπανδρέου, συζήτησε με την πρώην Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Madeleine Albright, για την ανάγκη αλλαγής μοντέλου διακυβέρνησης, κάτι που ανέδειξε η πανδημία του κορωνοϊού, με έμφαση στην ανάγκη να υπάρξουν πολύ περισσότερες γυναίκες στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Ακολούθησε συζήτηση του διάσημου οικονομολόγου, μελετητή του Keynes, Robert Skidelski με τον Frank Schwabe, Πρόεδρο της Ομάδας των Σοσιαλιστών, Πρασίνων και Φιλελευθέρων στο Συμβούλιο της Ευρώπης, για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και την ανάγκη νέας οικονομικής σκέψης καθώς και τις διαφορετικές πτυχές του ευρωπαϊκού πακέτου ανάκαμψης.

Την Τρίτη 28 Ιουλίου, σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας και το Club de Madrid, αναλύθηκαν οι επιπτώσεις της πανδημίας στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, από τον Zlatko Lagumziya, πρώην Πρωθυπουργό της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, τον Tayseer Karim, γιατρό που στηρίζει ευάλωτες ομάδες σε περιοχές όπου υπάρχουν συγκρούσεις και συνιδρυτή της οργάνωσης First Consultant COVID19, την Rim Turkmani, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας για τη Συρία στο Πανεπιστήμιο LSE, την Shadabshoar Zeinab, μέλος της ποδοσφαιρικής ομάδας Εστία (πρώτης αθλητικής ομάδας γυναικών προσφύγων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη) και την Μαργαρίτα Μανιάτη, υπεύθυνη προγραμμάτων της οργάνωσης Hello Europe.

Ακολούθησε συνεδρία για ένα άλλο ζήτημα που φώτισε η πανδημία: την ανάγκη ενδυνάμωσης της παγκόσμιας συνεργασίας για την πρόληψη του βιολογικού και χημικού πολέμου. Ομιλητές ήταν η Catriona Mckleish, Senior Fellow at SPRU στο Πανεπιστήμιο του Sussex και Διευθύντρια του Harvard Sussex Program on Chemical and Biological Weapons, η Katie Smallwood, Senior Health Emergency Officer για την Ευρώπη στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η Mary Kaldor, Director of the Civil Society and Human Security Research Unit, στο Πανεπιστήμιο LSE και ο διάσημος γενετιστής και μοριακός βιολόγος του Πανεπιστημίου Harvard, Mathew Meselson.

Το απόγευμα της Τρίτης, η συζήτηση γύρω από τον «Κόσμο μετά τον κορωνοϊό», ξεκίνησε με παρέμβαση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Mircea Geoana και ακολούθησαν ομιλίες της Raadmilla Sekerinska, Αναπληρώτριας Πρωθυπουργού και Υπουργού Άμυνας της Βόρειας Μακεδονίας, του Joël Ruet, Προέδρου του Bridge Tank, της Isadora Zubillaga, Υφυπουργού Εξωτερικών της μεταβατικής κυβέρνησης της Βενεζουέλας, της Selin Sayek Boke, Πρώτης Αντιπροέδρου της ομάδας SOC στο Συμβούλιο της Ευρώπης, του Mats Karlsson, Συμβούλου του Σουηδικού Υπουργείου Εξωτερικών και της Ipek Taha Cem, Διευθύντριας του Columbia Global Center στην Κωνσταντινούπολη.

Οι ομιλητές συμφώνησαν ότι, οι μεγάλες προκλήσεις που δημιουργεί η πανδημία του κορωνοϊού στην παγκόσμια ασφάλεια, την οικονομία και την κοινωνική συνοχή, μπορούν να αντιμετωπισθούν μόνο μέσα από διεθνή συνεργασία και αλληλεγγύη. Στον τομέα της ασφαλείας στις παραδοσιακές απειλές, προστίθενται οι υβριδικές και χρειάζονται σύνθετοι σχεδιασμοί για αποτελεσματική άμυνα.

Στον τομέα της οικονομίας, οι επιπτώσεις της πανδημίας σε παγκόσμια κλίμακα θα είναι τραγικές, με δραματική αύξηση των ανέργων, αν δεν υπάρξουν άμεσα μέτρα. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι ιδιαίτερη θετική η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα πακέτο ανάκαμψης που θα στηρίξει τις χώρες που επλήγησαν περισσότερο από τον Covid19.