Ο Τζέιμι Φοξ καθηλώνει στο εξώφυλλο του νέου τεύχους του Entertainment Weekly

Με τον 52χρονο Αφροαμερικανό κινηματογραφικό σταρ Jamie Foxx στο εξώφυλλο του κυκλοφορεί το νέο τεύχος του περιοδικού Entertainment Weekly, όπου ο ταλαντούχος ηθοποιός, κάτοχος βραβείου Όσκαρ α’ ανδρικού ρόλου, το 2004 για το μουσικό, βιογραφικό φιλμ «Ray» (ενσάρκωσε τον Ρέι Τσαρλς) μιλά για όλα και φυσικά για τα όσα ακολούθησαν το περιστατικό στη Μινέαπολη με τον θάνατο του George Floyd εξαιτίας της αλόγιστης βίας που άσκησε πάνω του λευκός αστυνομικός πιέζοντας τον μέχρι να μην μπορεί να αναπνεύσει άλλο στο λαιμό. Ο Τζέιμι Φοξ συμμετείχε ενεργά στις διαδηλώσεις του Black Lives Matter –Οι Ζωές των Μαύρων Αξίζουν, στο Los Angeles, τη Minneapolis και το San Francisco κι όπως είπε στόχος του ήταν να καταδικάσουν την αστυνομική βία και το συστηματικό ρατσισμό.

Ο σταρ ταινιών όπως το αθλητικό φιλμ «Any Given Sunday» του Όλιβερ Στόουν αλλά και του «Ray», του «Collateral», του μιούζικαλ «Dreamgirls» και του «Django Unchained» του Ταραντίνο, έχει έτοιμη μία νέα ταινία παραγωγής της πλατφόρμας του Netflix, το Project Power (θα κάνει πρεμιέρα στις 14 Αυγούστου 2020). Πρόκειται για ένα δυνατό αστυνομικό και περιπετειώδες θρίλερ με στοιχεία φαντασίας βιβλίου κόμικ, που ο τίτλος του αναφέρεται σ’ ένα ναρκωτικό που χαρίζει υπερφυσική ικανότητα σε όποιον το παίρνει για 5 λεπτά. Το σενάριο της ταινίας θέλει τον Foxx να αναζητά τρόπο να σώσει την κόρη του από τις δυνάμεις που κρύβονται πίσω από αυτό το ναρκωτικό, όπως γράφει το σάιτ του entertainment weekly.

O γοητευτικός Τζέιμι Φοξ παίζει μαζί με τον Joseph Gordon-Levitt και την Dominique Fishback.

Ο συμπρωταγωνιστής του στο εξαιρετικό φιλμ «Just Mercy» (το είδαμε και στην Πάτρα στα Odeon Veso Mare, τον Φεβρουάριο πριν την καραντίνα) Michael B. Jordan επαίνεσε τον Φοξ λέγοντας πως “ακόμα κι αν είχαμε να γυρίσουμε δύσκολες και απαιτητικές, συναισθηματικά σκηνές, πάντα έβρισκε ένα τρόπο να σε κάνει να χαμογελάσεις και να σου αλλάξει τη διάθεση”.

Τέλος ο Foxx το φετινό φθινόπωρο κάνει και μία έκπληξη και σηματοδοτεί & μία πρωτιά. Θα είναι ο σταρ του «Soul» (έχει προσωρινή προγραμματισμένη πρεμιέρα για τις 20 Νοεμβρίου 2020 στις Αμερικανικές αίθουσες). Είναι η 1η φορά που το στούντιο της Pixar που έχει γράψει ιστορία στον χώρο του animation, θα έχει ως βασικό ρόλο και χαρακτήρα έναν μαύρο σε ταινία του και αυτό γίνεται ίσως στην πιο κατάλληλη και επίκαιρη στιγμή. Η ταινία σε σκηνοθεσία των Pete Docter (Up, Inside Out) και Kemp Powers, έχει για ήρωα τον Joe Gardner, έναν πιανίστα της τζαζ που ένα ατύχημα θα τον μεταφέρει στο Μεγάλο Πριν - The Great Before, όπου και θα βοηθήσει άλλους να προετοιμάσουν τις ψυχές τους για τη Γη.

Τέλος ο Τζέιμι Φοξ όπως γράφει το Entertainment Weekly, έχει κι άλλα σχέδια όπως μία σειρά στο Netflix όπου θα συνεργαστεί με την μεγαλύτερη κόρη του, την 28χρονη Corinne, αλλά κι ένα πρότζεκτ που σημαίνει πολλά για τον ίδιο, μία βιογραφική ταινία όπου θα ενσαρκώσει τον πυγμάχο Mike Tyson.

Οι εξαιρετικές φωτ. έχουν credit: G L Askew II for EW, από το σάιτ του Αμερικανικού περιοδικού.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ