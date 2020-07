Marie Chantal - Παύλος: Τα λόγια αγάπης για τα 25 χρόνια γάμου!

Ο Παύλος και η Marie Chantal, παντρεύτηκαν την 1η Ιουλίου του 1995 στον στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφία με τις ευλογίες του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Διόδωρου του Α΄ και παραβρέθηκε μεταξύ άλλων γαλαζοαίματων και η βασίλισσα της Αγγλίας, Ελισάβετ!

Το ζευγάρι που απέκτησε 5 υπέροχα παιδιά είναι ευτυχισμένο και αγαπημένο και χθες που είχαν την επέτειό τους δημοσίευσαν φωτογραφίες τους δίπλα στα υπέροχα λουλούδια σαν αυτά που είχαν στο γάμο τους γράφοντας ο ένας για τον άλλο λόγια αγάπης!

Ο Παύλος γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, έγραψε για την αγαπημένη του. «25 χρόνια ευτυχίας παντρεμένος με την αγαπημένη μου Marie Chantal. Eίσαι το ίδιο όμορφη έξυπνη και ένα άτομο με χιούμορ όπως ήσουν πριν 25 χρόνια! Σε λατρεύω περισσότερο από ποτέ και σε ευχαριστώ που ήσουν η καλύτερη μητέρα στα 5 υπέροχα παιδιά μας!

25 years of happiness married to my darling MC ❤️ you are the same beautiful, smart & fun person of 25 years ago. I adore you more than ever and thank you for being the best mother to our five wonderful children.

Αλλά και η Marie Chantal έγραψε όμορφα λόγια για τον άντρα της ζωής της: «Πριν 25 χρόνια παντρεύτηκα αυτό το διαμάντι! Αγάπησα κάθε δευτερόλεπτα της ζωής μου μαζί σου 25 years ago I married this Gem! Loved every second of my life with you» έγραψε κάτω από τις φωτογραφίες της