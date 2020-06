Φωτεινή Κόρδα: Μία 27χρονη πατρινή ψυχολόγος στις φυλακές και στο ΣΟΨΥ μιλάει στο thebest

View this post on Instagram

Οι άνθρωποι είναι απασχολημένοι με δικά τους προβλήματα & δε βλέπουν κάποιες φορές τα σημάδια της σιωπηλής σου αναζήτησης βοήθειας. Άπλωσε το χέρι σου και θα σου απλώσουν το δικό τους. . . . . . . . #ψυχικηυγεια #βοηθεια #αλληλεγγυη #προσφορα #κατανοηση #ψυχολογια #ψυχολογος #mentallica #mentalhealth #mentalhealthmatters #help #askhelp #nostigma #noshame