Εντυπωσιακή προσέλευση στο City Drive-in στον Λυκαβηττό

Το City Drive-in, το 1ο drive-in της Αθήνας, σε ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της Αθήνας, στον λόφο του Λυκαβηττού πραγματοποίησε τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του σε συνθήκες sold-out. Από τις 5 Ιουνίου το αθηναϊκό κοινό αγκάλιασε το νέο σημείο συνάντησης για σινεφίλ, μουσικόφιλους, παρέες και οικογένειες. Στο Full Moon Party την Παρασκευή 5 Ιουνίου αλλά και τις διπλές προβολές «Grease» και «Παράσιτα» το σαββατοκύριακο 6 & 7 Ιουνίου, κοινό όλων των ηλικιών, νέοι και οικογένειες συνέρρευσαν στον Λόφο του Λυκαβηττού.

Με θέα όλη την Αθήνα είχαν την ευκαιρία σε sold-out events να απολαύσουν τον νέο χώρο που θα φιλοξενήσει μέσα στον μήνα κινηματογραφικές προβολές με αφιερώματα όπως οι Art Mondays (οι Δευτέρες του ευρωπαϊκού κινηματογράφου), οι Horror Thursdays (οι Πέμπτες με ταινίες τρόμου), ειδικά σχεδιασμένα event από ειδικούς – έκτακτους συνεργάτες (όπως ο μετρ του scare acting Θοδωρής Ελευθεριάδης), stand up comedy show και συναυλίες, μέσα από την ασφάλεια του αυτοκινήτου, απολαμβάνοντας παγωμένα cocktails, ζεστό ποπ κορν, νάτσος και πεντανόστιμα burger και γλυκά από το food court μας με την επιμέλεια του Chef Fahd.

Το City Drive-in έχει συμμορφωθεί πλήρως με τα μέτρα κατά της μετάδοσης του Covid-19.

απόψε Τετάρτη 10/6 θα προβληθεί Το Τέλειο Χτύπημα - The Best Offer του Τζουζέπε Τορνατόρε με τον Τζέφρι Ρας και τον Τζιμ Στέρτζες.

11/6 Το Εξπρές των Ζωντανών Νεκρών - Train to Busan (Horror Thursdays) – ένα ειδικά σχεδιασμένο event για τους φαν του είδους με την επιμέλεια του μετρ του scare acting, Θοδωρή Ελευθεριάδη.

12/6 Sex and the City / Μεσάνυχτα στο Παρίσι – Midnight in Paris

13/6 & 14/6 La La Land / Μαγεία στο Σεληνόφως – Magic in the Moonlight.

15/6 Amelie – Le fabuleux destin d’Amélie Poulain (Art Mondays).

17/6 Stand Up Comedy Night ( Διονύσης Ατζαράκης, Χρύσα Κατσαρίνη, Θωμάς Ζάμπρας, Blink Mike).

Λίγα λόγια για τον chef του City Drive-in

Ο Fahd Alexandros Hassan-Kassem είναι μάγειρας που μεγάλωσε μεταξύ της Ελλάδας και του Λιβάνου, από όπου και κατάγονται οι γονείς του. Επηρεασμένος από τον τρόπο που μαγείρευε η οικογένειά του, αναμειγνύοντας συνταγές και πρώτες ύλες από τις δύο γαστρονομικές τους κληρονομιές, αποφάσισε να χρωματίζει τα πιάτα του με ελληνολιβανέζικες γεύσεις.

Εμπνευσμένος από τη δεκαετία του '50 και την κουλτούρα του drive-in, σας προσφέρει από το food truck του City Drive-in Lycabettus μπέργκερ με αρνί, κέτσαπ από παντζάρι, σος ταχίνι και πίκλες με κουρκουμά, τηγανητές φτερούγες με αρωματικά από τη Μεσόγειο και πικάντικη μαγιονέζα. Και για τους πιο health conscious προτείνει za'atar saj με ντομάτα, αγγούρι και φρέσκα φύλλα δυόσμου. Ο Fahd συνεργάζεται με τον The Cookie Dude για να προσφέρει τα υπέροχα cookies του.