Έφυγε από τη ζωή στα 90 του, ο υποψήφιος για Όσκαρ σεναριογράφος Bruce Jay Friedman

O Bruce Jay Friedman, συγγραφέας και σεναριογράφος , ο οποίος είχε λάβει μία υποψηφιότητα για το βραβείο Όσκαρ καλύτερου σεναρίου για την επιτυχημένη ταινία «Η Γοργόνα – Splash» του 1984 όπου πρωταγωνιστούσαν ο Tom Hanks και η Ντάρυλ Χάνα, πέθανε την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020 σε ηλικία 90 ετών, όπως ανέφερε ο γιος του στους The New York Times.

Ο εκλιπών είχε γεννηθεί και μεγαλώσει στη Νέα Υόρκη και ξεκίνησε να γράφει σε ανδρικά περιοδικά τη δεκαετία του ’50 ενώ εξέδωσε την 1η του νουβέλα, με τίτλο “Stern” το 1962. Η ιστορία που είχε γράψει με τίτλο “A Change of Plan” διασκευάστηκε από τον αξέχαστο θεατρικό συγγραφέα και σεναριογράφο Neil Simon το 1972 και έγινε η ταινία “The Heartbreak Kid” με την Σύμπιλ Σέπερντ και τον Τσαρλς Γκρόντιν. Το 1980, ο Friedman είδε το πρώτο του σενάριο να γίνεται ταινία, το “Stir Crazy” σε σκηνοθεσία του Sidney Poitier και με πρωταγωνιστές τους Gene Wilder και Richard Pryor στους ρόλους δύο ανδρών που τα φέρνουν δύσκολα και στρέφονται στις ληστείες. Το 1984 ο Friedman συνέγραψε το σενάριο του “Splash”, η 1η ταινία που διανεμήθηκε από την θυγατρική της Disney, την Touchstone Pictures. Η ταινία σε σκηνοθεσία του Ρον Χάουαρντ όπως έγραψε το thewrap.com, με τον Νεουορκέζο Tom Hanks να ερωτεύεται με την Darryl Hannah που ήταν…γοργόνα, κέρδισε υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα - Golden Globe καλύτερης ταινίας στην κατηγορία Musical ή κωμωδία καθώς και υποψηφιότητα για καλύτερο πρωτότυπο σενάριο στα Oscar. Αποτέλεσε μία τεράστια επιτυχία στο box office που θεωρήθηκε και έκπληξη ενώ έσπρωξε στη δόξα τόσο τον Χανκς, ο οποίος 4 χρόνια αργότερα έκανε το “Big” όσο και την Ντάρυλ Χάνα που 2 χρόνια μετά έπαιξε στους «Τρεις και Μοναδικούς» με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ και τη Ντέμπρα Γουίνγκερ.

Άλλα βιβλία που έγραψε ο Friedman είναι τα “The Dick”, “The Current Climate” και το “The Lonely Guy’s Book of Life” που επίσης διασκευάστηκε στον κινηματογράφο το 1984 σε μία ρομαντική κομεντί με τον Steve Martin. Η τελευταία του δουλειά ήταν στην ταινία του 2013 “Brazzaville Teen-Ager”, το σενάριο της οποίας συνυπέγραψε με τον ηθοποιό Michael Cera.

Ο Friedman ήταν παντρεμένος με την Patricia O’Donohue και είχε 3 γιους, τον μουσικό Josh Alan Friedman, τον «καρτουνίστα» Drew Friedman και τον φωτογράφο Kipp Friedman καθώς και μία κόρη, την Molly Stout ενώ είχε τη χαρά να δει και 3 εγγόνια.

Η φωτ. έχει credit: Sam Falk/The New York Times και δείχνει τον εκλιπόντα το 1967 σε ένα Off Broadway θέατρο.

Ο Bruce Jay Friedman είχε γεννηθεί στις 26 Απριλίου του 1930, στο Μπρονξ της Νέα Υόρκης.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ