Πέθανε ο Herbert Stempel, πρόσωπο κλειδί του τηλεοπτικού σκανδάλου του «Κουίζ Σώου» στη δεκαετία του ‘50

To πρόσωπο κλειδί πίσω από το μέγα σκάνδαλο της δεκαετίας του ’50, στην Αμερικανική τηλεόραση, ο Herbert Stempel, ένας ιδιαίτερα ευφυής άνθρωπος που ήταν διαγωνιζόμενος στο περιβόητο τηλεπαιχνίδι γνώσεων του καναλιού NBC «Twenty-One», έφυγε από τη ζωή στα 93 του χρόνια όπως έγινε γνωστό και δημοσιοποιήθηκε ευρέως σε μεγάλα δημοσιογραφικά δίκτυα, εφημερίδες και το πρακτορείο Reuters.

O θάνατος του επιβεβαιώθηκε από το συγγενικό του πρόσωπο, Bobra Fyne, στην εφημερίδα New York Times. Τον Stempel υποδύθηκε στην αριστουργηματική κινηματογραφική ταινία σε σκηνοθεσία του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, το 1994, ο ηθοποιός John Turturro. Το φιλμ «Quiz Show», σε παραγωγή και σκηνοθεσία του Robert Redford και σενάριο του Paul Attanasio που βασίστηκε στο βιβλίο «America: A Voice From the Sixties» του ερευνητή του σκανδάλου Richard Goodwin (τον έκανε ο Rob Morrow στην ταινία), έλαβε εξαιρετικές κριτικές και προτάθηκε για 4 βραβεία Όσκαρ στην απονομή του 1995. Είχε προταθεί για τα Όσκαρ καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας για τον Ρέντφορντ, καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου και β’ ανδρικού ρόλου για τον αείμνηστο Πολ Σκόφιλντ. Η ταινία «Κουίζ Σώου» όπου ένα σημαντικό ρόλο είχε και ο σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορσέζε, έκανε εισπράξεις 25 εκατομμυρίων δολαρίων, συζητήθηκε ευρέως και την είχαμε δει και στην χώρα μας και στην Πάτρα, ωστόσο εκείνη την χρονιά έπεσε πάνω στο «Φόρεστ Γκαμπ» του Ρόμπερτ Ζεμέκις που πήρε τα Όσκαρ της ταινίας και της σκηνοθεσίας και στο «Pulp Fiction» του Ταραντίνο που για πολλούς ήταν και η ταινία – γεγονός της χρονιάς.

Ο Stempel είχε γεννηθεί στο Bronx της Ν. Υόρκης στις 19/12/1926 και από μικρό παιδί είχε υψηλό δείκτη ευφυΐας και πολύ καλή μνήμη.

Είχε υπηρετήσει στον Αμερικάνικο στρατό την περίοδο 1946 – 1952. Ήταν λάτρης των τηλεπαιχνιδιών και το 1956 έκανε αίτηση να πάρει μέρος στο πολύ δημοφιλές «Twenty-One/21».

Όπως αποδείχθηκε ο Stempel δεχόταν καθοδήγηση όσον αφορά στις απαντήσεις και τον τρόπο που τις διατύπωνε στη διάρκεια του τηλεπαιχνιδιού που τότε γυριζόταν και μεταδιδόταν live. Τα είχε πάει εξαιρετικά μέχρι τη στιγμή που τα νούμερα τηλεθέασης άρχισαν να πέφτουν με συνέπεια ο δαιμόνιος παραγωγός του σώου Dan Enright (στην ταινία του Ρέντφορντ τον υποδύθηκε ο Ντέιβιντ Πέιμερ) αποφάσισε να τον αντικαταστήσει με τον πιο λαμπερό και φωτογενή Charles Van Doren (τον ρόλο έκανε ο Ρέιφ Φάινς), ο οποίος μάλιστα ήταν και από τον χώρο των γραμμάτων, όντας καθηγητής αγγλικής φιλολογίας στο φημισμένο πανεπιστήμιο Columbia University.

Ο Stempel έχασε μάλιστα απαντώντας λάθος σε μία ερώτηση που σχεδόν ήξεραν όλοι από το κοινό κι αυτό πραγματικά προξένησε τότε έκπληξη ενώ και κατά κάποιο τρόπο τον "γελοιοποίησε". Η επίμαχη ερώτηση (στην ταινία του Ρέντφορντ είναι από τις ωραιότερες σκηνές), ήταν ποια ταινία κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας το 1955 και ο Στέμπελ αφού ίδρωσε και έδειξε να το σκέφτεται, απάντησε λάθος όπως του είχαν ζητήσει από την παραγωγή και είπε το «Λιμάνι της αγωνίας» αντί του σωστού που ήταν το φιλμ «Marty».

Όπως διαβάσαμε στο thewrap.com και στην DailyTelegraph, o παραγωγός Enright είχε υποσχεθεί στον Stempel μία άλλη ευκαιρία σε ένα άλλο τηλεοπτικό σώου/παιχνίδι που δεν την τήρησε με συνέπεια στη συνέχεια ο Stempel να προβεί σε αποκαλύψεις στους δημοσιογράφους με τους παραγωγούς του «Twenty-One» και το κανάλι απλά να απαντούν πως ο Στέμπελ εξέφραζε πικρία γιατί έχασε.

Στην πορεία και πιο συγκεκριμένα 2 χρόνια αργότερα ξεκίνησε αστυνομική έρευνα όπου αποδείχθηκε ότι ο εκ των παραγωγών Albert Freedman (τον υποδύθηκε ο Hank Azaria στην ταινία) καθοδηγούσε και έδινε τις απαντήσεις στον Van Doren που επίσης κατηγορήθηκε και κρίθηκε ένοχος σε δεύτερο βαθμό.

Μετά το ξέσπασμα αυτού του μεγάλου σκανδάλου που σήμανε κατά κάποιο τρόπο το τέλος της αθωότητας της τηλεόρασης στην Αμερική σε μία εποχή όπου ήταν το νέο και πιο δημοφιλές Μέσο ψυχαγωγίας του κοινού, ο Χέρμπερτ Στέμπελ εργάστηκε ως καθηγητής κοινωνικών επιστημών σε σχολείο και κατόπιν στο τμήμα Μεταφορών/Επικοινωνιών της πόλης της Νέας Υόρκης. Τέλος ήταν συνεργάτης – σύμβουλος (πληρώθηκε μάλιστα για τις υπηρεσίες του) στην ταινία «Quiz Show» ενώ είχε πραγματοποιήσει και μία γκεστ - cameo εμφάνιση.

Να θυμίσουμε πως ο Τσαρλς Βαν Ντόρεν που ήταν συνομήλικος με τον Στέμπελ απεβίωσε το 2019, στις 9 Απριλίου.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ