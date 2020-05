H Celine Dion, πριν 32 χρόνια... στην Eurovision! ΦΩΤΟ

View this post on Instagram

32 years ago today, on April 30 1988, Celine won the Eurovision Song Contest in Dublin singing “Ne partez pas sans moi”. - Team Celine . Il y a 32 ans, le 30 avril 1988, Céline gagnait le concours Eurovision à Dublin en chantant “Ne partez pas sans moi”. - Team Céline . Link in bio / lien dans la bio . #ThrowbackThursday . Bruno Torricelli