Σειρά podcast από τον οίκο Dior για τις γυναίκες τον επηρέασαν

Ο Dior απαντά στα αιτήματα για πιο συναρπαστική πολιτιστική ψυχαγωγία κατά τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και παρουσιάζει μια σειρά podcasts που εξυμνούν τις γυναίκες που ενέπνευσαν και ενίσχυσαν τον θρυλικό ιδρυτή του γαλλικού οίκου μόδας.

Στη σειρά τεσσάρων επεισοδίων -με τίτλο «Mes Chéries: The Women of Christian Dior»- η πρώην αρχισυντάκτρια του Harper's Bazaar, Τζάστιν Πικάρντι συζητά με την Οριόλ Κάλεν, επιμελήτρια σύγχρονων υφασμάτων και μόδας στο Μουσείο V&A (The Victoria and Albert Museum).



Τα τέσσερα επεισόδια ηχογραφήθηκαν στο φημισμένο μουσείο του Λονδίνου, όπου φιλοξενήθηκε πέρσι η έκθεση «Christian Dior: Designer of Dreams» που κατέγραψε ρεκόρ επισκεψιμότητας.

Η σειρά είναι αφιερωμένη σε γυναίκες, οι οποίες καθόρισαν τη ζωή του Γάλλου μόδιστρου, στη μητέρα του, Μαντλέν Ντιορ, που αγαπούσε τους κήπους και τα τριαντάφυλλα, στην Κατρίν Ντιορ και την αδερφή του, μια εξαιρετικά θαρραλέα ηρωίδα της οποίας το ψευδώνυμο, Miss Dior, συνδέθηκε με ένα από τα πιο επιτυχημένα και αγαπημένα αρώματα του οίκου.



Οι Πικάρντι και Κάλεν συζητούν επίσης για τη ζωή και την καριέρα της Mitzah Bricard, μιας από τις στενότερες συμβούλους και μούσες του Κριστιάν Ντιορ, γνωστής για τη χάρη και την κομψότητά της και για την Κάρμελ Σνόου, αρχισυντάκτρια του American Harper's Bazaar από το 1934 έως το 1958, και υπεύθυνη για τον διάσημο τίτλο της επαναστατικής πρώτης του συλλογής, «The New Look».



Ο Dior έχει επίσης προσφέρει -πιο οπτική- ψυχαγωγία με την επανέκδοση του ντοκιμαντέρ Haute-Couture που εξερευνά τη ζωή και το έργο του μόδιστρου, με αρχειακό υλικό του 1949 από το εσωτερικό του ατελιέ του.



ΑΠΕ