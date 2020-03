SMS από την κυβέρνηση: «No one can cross the Greek borders»

Όπως ενημερώνουν από το Μέγαρο Μαξίμου το μήνυμα που μεταδίδεται στα κινητά όσων πλησιάζουν τα σύνορα από την Ελληνική Κυβέρνηση είναι το εξής:

«No one can cross the Greek borders. All those attempting illegal entry, are effectively prevented from entering. Numbers cited by Turkish authorities are entirely false and misleading».

Ανεπίσημη μετάφραση: «Κανείς δεν μπορεί να περάσει τα ελληνικά σύνορα. Όλοι όσοι επιχειρούν παράνομη είσοδο, εμποδίζονται πραγματικά να εισέλθουν. Οι αριθμοί που αναφέρουν οι τουρκικές αρχές είναι εντελώς ψευδείς και παραπλανητικοί».

Η κυβέρνηση σημειώνει ότι πρόκειται για διαφοροποίηση από το προηγούμενο μήνυμα και πως έχει ήδη ξεκινήσει η αποστολή.

Στο μεταξύ, αστυνομικός τραυματίστηκε ελαφρά στο πρόσωπο από πέτρα που εκσφενδονίστηκε από την άλλη πλευρά κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων αποτροπής εισόδου παράνομων μεταναστών στην Ελλάδα, στις Καστανιές Έβρου.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου για τις πρώτες βοήθειες, είναι καλά στην υγεία του και παρά τον τραυματισμό του, ζήτησε σύντομα να επιστρέψει στα καθήκοντά του.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ – ΜΠΕ