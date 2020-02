Paris Fashion Week: Aυλαία με έντονα φεμινιστικό Dior και νοσταλγικό bourgeois Saint Laurent

Η γυναικεία συναίνεση στο σεξ ήταν το κυρίαρχο μήνυμα στις φωταγωγημένες φράσεις της οροφής. «Η πατριαρχία σκοτώνει την αγάπη», «Όταν οι γυναίκες αντιδρούν ο κόσμος σταματάει», «Είμαστε όλες κλειτοριδικές γυναίκες» ήταν λόγια της ιταλίδας φεμινίστριας Carla Lozi που ενέπνευσαν το όλο σκηνικό. Ένα από τα σλόγκαν μάλιστα, «Ιο Dico Io (I Say I) έγινε ο τίτλος έκθεσης τέχνης στη National Gallery of Modern and Contemporary Art της Ρώμης με χορηγό το Dior.