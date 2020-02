Με καρναβαλικό πνεύμα γιόρτασαν την Τσικνοπέμπτη οι Πατρινοί της Αθήνας - ΦΩΤΟ

Καρναβάλι της Πάτρας στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος

Ο Σύλλογος, εκπροσωπούμενος από τον Προέδρο κ. Θεοδόση Γεωργίου με την σύζυγο του κ. Αλίκη Μητσάκου- Γεωργίου και το Μέλος της Επιτροπής σύνταξης του νέου Καταστατικού κ. Ανδρέα Αντωνόπουλο συμμετείχαν την Παρασκευή (21/2) το μεσημέρι στην μεγάλη εκδήλωση για το Καρναβάλι της Πάτρας στο Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, κατόπιν προσκλήσεως της Διοίκησης του αεροδρομίου.

Η εκδήλωση που έγινε στα πλαίσια του πολιτιστικού προγράμματος «FLY ME TO THE MOON” σε συνεργασία με τον Δήμο Πατρέων και την εταιρεία «e –culture» πρόβαλε το αρχαιότερο Καρναβάλι της Ελλάδας σε μεγάλο αριθμό αλλοδαπών και Ελλήνων με ιδιαίτερη επιτυχία.