Το βίντεο του "Take On Me" των A-Ha έφθασε το 1 δισεκατομμύριο views στο YouTube

Το κλασικό βίντεο της δεκαετίας του 1980 ενός από τα πιο γνωστά τραγούδια που "κολλάνε" στο μυαλό, μόλις κατέκτησε ένα σημαντικό ορόσημο. Το χιτ "Take On Me" του νορβηγικού συγκροτήματος A-Ha ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο views στο YouTube.

Το μουσικό βίντεο της επιτυχίας του 1984 έγινε βασικό στο MTV.

Παρουσιάζει τη μπάντα σε μία αλληλουχία live action και σε σκίτσα με μολύβι, μία μέθοδο που λέγεται rotoscoping. Για τη δημιουργία του βίντεο, διάρκειας τεσσάρων λεπτών, χρειάστηκαν περίπου 16 εβδομάδες για να ολοκληρωθεί.

Έχουν υπάρξει πολυάριθμες παρωδίες και αφιερώματα με την πάροδο των χρόνων, με τη σειρά κινουμένων σχεδίων "Family Guy" το συγκρότημα Weezer και άλλους να έχουν δημιουργήσει τις δικές τους εκδοχές.

Eπικεφαλής της δημοφιλούς ποπ μπάντας από τη Νορβηγία ήταν ο Μόρτεν Χάρκετ.

