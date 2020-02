Χειροκρότημα για την Φιλαρμονική της Πολυφωνικής στον Πύργο για την παράσταση "Κροκοδειλοπτηνοφιλίες" στο Μπάρρυ

Μια ξεχωριστή νότα είχαν οι εκδηλώσεις του Δήμου Πύργου, για τον εορτασμό του πολιούχου της πόλης Αγίου Χαραλάμπους, αφού την Κυριακή 9/2/2020 το μεσημέρι, στην κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας του νομού Ηλείας, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Καλλιτεχνικού Ομίλου της Πολυφωνικής εντυπωσίασε με την συναυλία που έδωσε, με εξαιρετικά κομμάτια από το διεθνές και εγχώριο ρεπερτόριο.

Τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Πολυφωνικής από την Πάτρα, διηύθυνε ο Αρχιμουσικός Γιώργος Μπουρδόπουλος, ενώ τραγούδησαν οι Άννα Χουλιαροπούλου και Γιάννης Ντακόλιας, σπουδαστές του Ωδείου της «Πολυφωνικής» (Σχολή Σύγχρονου τραγουδιού, τάξη: Χρύσας Πανταζοπούλου).

Μεταξύ άλλων ερμηνεύτηκαν τα έργα: «Time to say goodbye», «Chariots of fire», «Greek suite», «Mars from planets», «Second waltz», «Music of the night», από το μιούζικαλ «Phantom of the Opera», «Aladdin», τα έργα του Μάνου Χατζιδάκι, «Οδός Ονείρων», «Στο Λαύριο γίνεται χορός», «Μην το ρωτάς τον ουρανό» κ.α.

Η συναυλία διοργανώθηκε από τον Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού Πύργου και την ΔΗΚΕΠ και παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Πύργου, Τάκης Αντωνακόπουλος, με τον αντιδήμαρχο, Γιάννη Παπαδημητρίου, ενώ την παρακολούθησε και ο βουλευτής Ηλείας, Διονύσης Καλαματιανός. Παρέστησαν ακόμα ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου, Νώντας Κυριαζής, ο Δημοτικός Σύμβουλος Πύργου, Στάθης Καννής, ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Π.Π, Χάρης Β. Μικελόπουλος και η Αντιπρόεδρος, Αγγελική Ζάγκλαρη, ο Πρόεδρος της ΔΕΠ ΑΕ ΟΤΑ, Ανδρέας Αλεξόπουλος κ.α.

*Την ίδια ημέρα παρουσιάστηκε στο κατάμεστο, από μικρούς και τους συνοδούς τους, θεατράκι του Μπάρρυ στην Πάτρα και στο πλαίσιο του Καρναβαλιού των Μικρών, η παιδική θεατρική παράσταση «Κροκοδειλοπτηνοφιλίες» από το Θεατρικό Εργαστήρι Ανηλίκων της «Πολυφωνικής». Η παράσταση βασίστηκε στο παραμύθι της Γαλάτειας Γρηγοριάδου-Σουρέλη «Στο στόμα του κροκόδειλου» (εκδόσεις Πατάκη).

Η δραματουργική επεξεργασία-σκηνοθεσία ήταν της Αθηνάς Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου, η ενδυματολογική επιμέλεια της Δόμνας Τεκτωνίδου, η κατασκευή καπέλων του Γεράσιμου Μουρελάτου, ενώ έπαιξε κρουστά ο Γιώργος Λαμπράκος και η videoart ήταν του Γιάννη Παππά. Οι μικροί θεατές με προβλήματα ακοής είχαν τη δυνατότητα να απολαύσουν την παράσταση μέσα από τη νοηματική της Ρένας Ανδρικοπούλου και της Λαμπρινής Παπαπροκοπίου.

Οι «Κροκοδειλοπτηνοφιλίες» θα επαναληφθούν αυτή την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου στο Σταυροπούλειο Πνευματικό Κέντρο Βραχνεϊκων σε δυο παραστάσεις που θα αρχίσουν στις 11.30 το πρωί και στις 6.30 το απόγευμα.

Το βράδυ της περασμένης Κυριακής, στις αίθουσες του Οργανισμού, δόθηκαν δύο διαλέξεις, από τους καθηγητές του Ωδείου της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», Γιάννη Κόττορο και Γιάννη Παναγιωτόπουλο, με θέματα Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «6 χορδές μία Ορχήστρα» που οργανώνει το Ορχηστρικό Σχήμα «Vibrato» της «Πολυφωνικής» (Διεύθυνση: Γιώργος Αθανασακόπουλος).