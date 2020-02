Με πτυχίο από πολυτεχνείο η πλειοψηφία των προσφύγων που έρχονται στην Ελλάδα

Το προφίλ των προσφύγων που κατέχουν ακαδημαϊκούς τίτλους καταγράφει έρευνα του προγράμματος Bridge που παρουσιάστηκε σε ημερίδα. Το πρόγραμμα, η δεύτερη φάση του οποίου ολοκληρώνεται τον Νοέμβριο του 2020, έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και ο στόχος είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των προσφύγων σε ακαδημαϊκές και ερευνητικές δομές.

Από τις απαντήσεις των ίδιων των προσφύγων στο σχετικό ερωτηματολόγιο, το 45,5% εξ αυτών προέρχεται από τη Συρία, το 16,7% από άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, το 15,2% από την Τουρκία, το 13,6% από άλλες χώρες της Ασίας, το 6% από την Αφρική και το 3% από τη Λατινική Αμερική. Ως προς το φύλο, σχεδόν το 80% είναι άνδρες, ενώ ως προς την ηλικία το 18,2% ανήκει στην ομάδα 20-30 ετών, το 37,9% στην ομάδα 31-40, το 34,8% στην ομάδα 41-50 και το 9,1% είναι από 50 ετών και άνω.

Οι βασικότερες αιτίες για την οποίες εγκατέλειψαν τη χώρας τους, όπως λένε οι ίδιοι, είναι ο πόλεμος ή και οι διώξεις που υπέστησαν για θρησκευτικούς λόγους, λόγους καταγωγής κλπ. Στις αιτίες, αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό, αναφέρθηκαν επίσης η οικονομική κατάσταση και η επιθυμία επανένωσης με την οικογένεια.

Ως προς την ακαδημαϊκή τους κατεύθυνση, οι περισσότεροι προέρχονται από πολυτεχνικές σχολές, ενώ ακολουθούν τα μαθηματικά και οι φυσικές επιστήμες, οι ανθρωπιστικές επιστήμες, οι οικονομικές και η διοίκηση επιχειρήσεων, οι κοινωνικές, οι παιδαγωγικές και οι νομικές. Το 65% από αυτούς κατέχουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο.

Συνολικά, 300 αιτούντες άσυλο με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα αναζήτησαν τις υπηρεσίες του προγράμματος Bridge (Bridge for Researchers in Danger Going to Europe), όπως ανέφερε η Ελένη Ανδριανοπούλου, συντονίστρια του προγράμματος για το γερμανικό πανεπιστήμιο του Μπίλεφελντ. Στους ακαδημαϊκούς αυτούς παρήχθησαν συμβουλές είτε για την επανεκκίνηση της ακαδημαϊκής τους καριέρας είτε για τη μεταπήδησή τους στον ιδιωτικό τομέα.

Από την πλευρά του, ο Άγγελος Τραμoυντάνης, συντονιστής του προγράμματος για το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών σημείωσε πως από τη μεταναστευτική πολιτική δεν έχει δοθεί όσο βάρος θα έπρεπε στην ένταξη των προσφύγων στην κοινωνία.

Ο Αχμάν Αλ Αζλάν ήταν πάντως από τους τυχερούς. Κοινωνιολόγος στο πανεπιστήμιο της Δαμασκού, ο Αχμάν εγκατέλειψε τη χώρα του τον Δεκέμβριο του 2014 για να φτάσει τρεις μήνες αργότερα στη Γερμανία μέσω της βαλκανικής οδού. Σήμερα εργάζεται ως ερευνητής σε έρευνα για τη βία στα γερμανικά κέντρα υποδοχής. Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, μία από τις δυσκολίες που συνάντησε ο ίδιος ο διαφορετικός χαρακτήρας των εκπαιδευτικών συστημάτων ανάμεσα στη χώρα του και τη Γερμανία όπου ζει και εργάζεται σήμερα.

ΑΠΕ