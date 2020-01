Θρίαμβος για το "1917" στο δρόμο για τα Όσκαρ

Απονεμήθηκαν την Κυριακή 26/1/2020 στο Λος Άντζελες τα βραβεία του Σωματείου Αμερικανών Σκηνοθετών (DGA) με τον Βρετανό Σαμ Μέντες να κερδίζει το μεγάλο βραβείο της καλύτερης σκηνοθεσίας για το συγκινητικό πολεμικό φιλμ «1917», αφήνοντας πίσω του τους συνυποψηφίους του Μάρτιν Σκορσέζε για τον «Ιρλανδό», Τάικα Γουαϊτίτι για το «Τζότζο», Κουέντιν Ταραντίνο για το «Κάποτε Στο… Χόλιγουντ» και τον Μπονγκ Τζουν-χο για τα «Παράσιτα».

Το συγκεκριμένο βραβείο όπως γράφει και το flix.gr, αποτελεί μια καθαρή ένδειξη για το ποιος αναμένεται να κερδίσει και το Όσκαρ Σκηνοθεσίας, μιας και τα τελευταία 6 χρόνια οι νικητές του Σωματείου Σκηνοθετών κέρδισαν και το Όσκαρ ενώ συνολικά τις περισσότερες φορές τα 2 αυτά βραβεία συμβάδιζαν. Ανάμεσα στους υπόλοιπους νικητές ήταν η Άλμα Χαρ' ελ για το «Honey Boy» που κέρδισε το βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη από το Σωματείο Αμερικανών Σκηνοθετών και οι Στίβεν Μπόγκναρ και Τζούλια Ράιχαρτ το βραβείο σκηνοθεσίας για ντοκιμαντέρ για το «American Factory».

*To «1917» του Σαμ Μέντες να σημειωθεί πως έχει κερδίσει και το μεγάλο βραβείο του Σωματείου Αμερικανών Παραγωγών (PGA).

Αναλυτικά όλα τα φετινά βραβεία της Ένωσης Αμερικανών Σκηνοθετών έχουν ως εξής:

Καλύτερος Σκηνοθέτης: Σαμ Μέντες για το «1917»

Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος Σκηνοθέτης: Αλμα Χαρ' ελ για το «Honey Boy»

Καλύτερος Σκηνοθέτης σε Δραματική Σειρά: Νικόλ Κασέλ για το «Watchmen»

Καλύτερος Σκηνοθέτης σε Κωμική Σειρά: Μπιλ Χέιντερ για το «Barry»

Καλύτερος Σκηνοθέτης σε Μίνι Σειρά: Γιόχαν Ρενκ για το «Chernobyl»

Καλύτεροι Σκηνοθέτες σε Ντοκιμαντέρ: Στίβεν Μπόγκναρ και Τζούλια Ράιχαρτ για το «American Factory»

Καλύτερος Σκηνοθέτης για Variety/Talk/Νέα/Αθλητική Εκπομπή: Αντι Φίσερ για το «Live in Front of a Studio Audience» και ο Τζέιμς Μπόροους για τα «All in the Family» και «The Jeffersons».

Τέλος καλά είναι τα νέα για το «1917» (παίζεται με επιτυχία και στην Πάτρα στα Odeon Veso Mare) και στον τομέα της διεύθυνσης φωτογραφίας. Ο βετεράνος Ρότζερ Ντίκινς που έχει πράγματι κάνει εξαιρετική δουλειά στην ταινία «1917», κέρδισε το Βραβείο της Αμερικανικής Ένωσης Διευθυντών Φωτογραφίας, των συναδέλφων του και πλέον φιγουράρει ως ακλόνητο φαβορί για τη νίκη και στα Όσκαρ για το «1917»

Όπως σχολίασε το flix.gr, δεν ήταν έκπληξη, όπως δεν θα είναι έκπληξη κι όταν ο Ρότζερ Ντίκινς, ένας από τους πολύ σπουδαίους διευθυντές φωτογραφίας των ημερών μας, κερδίσει & το Όσκαρ Φωτογραφίας για την καθοριστική δουλειά του στο «1917» του Σαμ Μέντες, όπου σχεδόν όλη η ταινία μοιάζει να γυρίστηκε σαν ένα συνεχές μονοπλάνο.

Το βραβείο της Ένωσης Αμερικανών Διευθυντών Φωτογραφίας (ASC) που απονεμήθηκε την Κυριακή 26/1 στον Ρότζερ Ντίκινς για το «1917», είναι το πέμπτο συνολικά βραβείο της μεγάλης καριέρας του Ντίκινς (5 έχει κερδίσει μόνο ο Εμάνουελ Λουμπέσκι) και το 3ο του για τη δεκαετία του 2010, μετά τα «Skyfall» και «Blade Runner 2049».

Αναλυτικά όλα τα φετινά βραβεία της Ενωσης Αμερικανών Διευθυντών Φωτογραφίας έχουν ως εξής:

Καλύτερος Διευθυντής Φωτογραφίας Κινηματογραφικής Ταινίας: Ρότζερ Ντίκινς για το «1917»

Βραβείο Spotilight: Τζάριν Μπλάσκι για τον «Φάρο»

Φωτογραφία Ντοκιμαντέρ: Φεμί Νταούτ και Σαμίρ Λιούμα για το «Honeyland»

Φωτογραφία Επεισοδίου στην καλωδιακή/streaming τηλεόραση: Κόλιν Γουότκινσον για το επεισόδιο «Night» του «Handmaid's Tale»

Φωτογραφία Επεισοδίου στην ελεύθερη τηλεόραση: Σι Κιμ Μάιλς για το επεισόδιο «The Flatwoods Monster» του «Project Blue Book»

Φωτογραφία σε Τηλεταινία, Μίνι-Σειρά ή Πιλότο για την τηλεόραση: Τζον Κόνροϊ για το επεισόδιο «A Sparrow in a Swallow's Nest» του «The Terror: Infamy».