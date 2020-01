Στην Πάτρα για το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, η σκηνοθέτις & ακτιβίστρια Iara Lee -ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Με την παρουσία μιας από τις πιο καταξιωμένες σκηνοθέτιδες του κοινωνικο-πολιτικού ντοκιμαντέρ ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου στην «Αγορά Αργύρη», η προτελευταία ημέρα των προβολών του 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, που συνδιοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων και το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ.

Η γνωστή σκηνοθέτιδα και ακτιβίστρια Iara Lee με αφορμή την προβολή της ταινίας της «Life is Waiting: Referendum and Resistance in Western Sahara/Η Ζωή Περιμένει: Το Δημοψήφισμα και η Αντίσταση στη Δυτική Σαχάρα», βρέθηκε κοντά στους σινεφίλ για να κάνει μια σύντομη παρουσίαση και να επικοινωνήσει με τους παρευρισκόμενους.

Στην συμβολή και την στήριξη του Δήμου Πατρέων σε πρωτοβουλίες που αξιοποιούν την τέχνη προάγοντας ανθρώπινες αξίες και ιδανικά όπως η αλληλεγγύη και οι κοινοί αγώνες των λαών αναφέρθηκε στον σύντομο χαιρετισμό της η πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων Κατερίνα Γεροπαναγιωτη Θεοδωρακοπούλου η οποία τόνισε πόσο σημαντικό είναι «η τέχνη να υπηρετεί την ανάγκη του ανθρώπου για γνώση και προβληματισμό, δίνοντας αγωνιστικό προσανατολισμό».

Το Φεστιβάλ ολοκληρώνεται ως γνωστόν το βράδυ της Παρασκευής 24 Ιανουαρίου.

Η τελετή λήξης είναι στις 21:00 και θ’ ακολουθήσει στις 21:30η προβολή του «SUDAMÉRICA – The Colors of Life/SUDAMÉRICA –Τα Χίλια Χρώματα της Ζωής».

Σκηνοθέτης: Δήμητρα Ζήρου

Παραγωγή: Γιάννης Τζώρτζης

Διάρκεια: 105 λεπτά.

Χώρα παραγωγής: Greece, Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Peru, Uruguay.

Έτος παραγωγής: 2018

Ένα ντοκιμαντέρ εμπνευσμένο από ένα οδοιπορικό 17.135 χλμ. της Ελληνικής ΜΚΟ Green Project, από την Κολομβία έως τη Γη του Πυρός. Από τις φυτείες του καφέ της Κολομβίας, στην ΕκουαδοριανήΑμαζονία όπου η Chevron, πρώην Texaco, έχει προκαλέσει τεράστια οικολογική καταστροφή, από τα υψίπεδα του Περού και της Βολιβίας, στο Παντανάλ της Βραζιλίας, τον μεγαλύτερο υγροβιότοπο στον πλανήτη, και από τα λασπωμένα νερά του Ρίο ντε λα Πλάτα, στις αλπικές λίμνες και τα παγόβουνα της νότιας Χιλής, για να καταλήξει στις αποικίες των θαλάσσιων λεόντων και των κορμοράνων στην Ουσουάια στη Γη του Πυρός, και ακόμη πιο μακριά, στη νοτιότερη άκρη, εκεί που ο Ατλαντικός και ο Ειρηνικός Ωκεανός ενώνουν τα νερά τους.Το οδοιπορικό αυτό ανακηρύχθηκε OneSuccessStory 2014 από την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, η οποία το έχει θέσει υπό την αιγίδα της.