Πάτρα: O Τρύφωνας Τρυφωνόπουλος σε live εμφάνιση

Αυτό το Σάββατο 25/1/20 21.00 @ To Meros live . Ο Τryfonas Tryfonopoulos (deadbeat escapement) παρουσιάζει ένα ατμοσφαιρικό show. Μια προσέγγιση post apocalyptic διαδρομών χτίζοντας τα τραγούδια In situ Με guitar , theremin and synth, επηρεασμένος από παλιές cult ταίνιες & sci-fi kai horror.

Ακολουθεί το νόθο παιδί του Leonard Cohen και του Nick Cave ο μοναδικός The blind Boxer σε ένα μελαγχολικό φολκ ακουστικό σε μονοπάτια της χαμένης λεωφόρου και route 66 .

ΔΥΟ one man show σε μία. τουλάχιστον ατμοσφαιρική βραδιά στο @ Το meros karaiskaκι 128 ώρα 21.30