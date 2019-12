Η ιστορία του Σκρουτζ, στην Πάτρα, μέσα από τα μάτια της Φιορέλας Μαστρόκαλου – Τι λέει στο thebest.gr

Η παράσταση απευθύνεται τόσο σε ενήλικες όσο και παιδιά άνω των 10 ετών.







Διασκευή / Σκηνοθεσία / Εικαστικό περιβάλλον: Φιορέλα Μαστρόκαλου

Σκηνικά / Κοστούμια: Λάμπρος Ξύτσας

Μουσική επιμέλεια: Φιορέλα Μαστρόκαλου

Φωτισμοί: Ευσταθία Δρακονταειδή

Φωτογραφία: Αντώνης Αλεξάκης, Χρήστος Αντωνόπουλος

Τεχνική επιμέλεια ήχου: Χρήστος Αντωνόπουλος, Στράτος Γιαννατσής

Παίζουν: Gerard van Hattem , Αντώνης Γραβάνης, Αναστασία Μανόνα, Μυρτώ Ντζαμάρα, Λάμπρος Ξύτσας, Αντριάννα Σιδέρη, Γιάννης Σιδέρης, Θεοδότη Τάσση και στο ρόλο του Σκρουτζ ο Βασίλης Τάσσης.











INFO

Παραστάσεις

Σάββατο 14/12 20:00 / Κυριακή 15/12 12:00 & 20:00 / Δευτέρα 23/12 21:30

Πέμπτη 26/12 21:30 / Παρασκευή 27/12 21:30 / Σάββατο 28/12 20:00 /

Κυριακή 29/12 12:00 & 20:00 / Δευτέρα 30/12 21:30

Παρασκευή 3/1 21:30 / Σάββατο 4/1 20:00 /

Κυριακή 5/1 12:00& 20:00



Εισιτήρια: 10€ (κανονικό), 8€ (φοιτητικό, πολυτέκνων, άνω των 65), 5€ (παιδικό, ατέλειες, ανέργων)

Πληροφορίες – Κρατήσεις: 2610 328394

Ποια είναι η Φιορέλα Μαστρόκαλου

· Γεννήθηκε στη Πάτρα. Σπούδασε στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πατρών, στο Τμήμα Γραφιστικής Ι.Ε.Κ. Ακμή (Με υποτροφία) και στην Ανώτερη Ιδιωτική Σχολή Δραματικής Τέχνης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας. Έχει παρακολουθήσει μαθήματα καλλιτεχνικής εκπαίδευσης σύγχρονου & μοντέρνου χορού, χοροθεάτρου, σκηνοθεσίας κινηματογράφου, φωτογραφίας, δημιουργικής γραφής καθώς και εργαστήριο σκηνοθεσίας θεάτρου και θεωρία θεάτρου στο Θεατρολογικό Τμήμα Παν/μίου Πατρών. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια θεάτρου, κίνησης και Performance με τους Αντώνης Μυριαγκός, Κωνσταντίνος Μίχος, Θεόδωρος Αμπαζής, Ελένη Μποζά, Λάκης Κουρετζής, Μαρία Καλλιμάνη, Γεωργία Μαυραγάνη, Χριστίνα Μερτζάνη, Κώστας Φαρμασώνης, Αικατερίνη Αρβανίτη, Γιώργος Σαμπατακάκης, Αλέξανδρος Ευκλείδης, Αντώνης Βολανάκης, Ραφίκα Σαουίς, Σάββας Στρούμπος, Θεόδωρος Τερζόπουλος (παρουσίαση μεθόδου)κ.α. Έχει συμμετάσχει σε παραστάσεις χορού, χοροθεάτρου και performance. Στο θέατρο έχει συμμετάσχει στις παραστάσεις : “Alkestis – The dead or alive show”, διασκευή της Άλκηστης του Ευριπίδη σε ρόκ όπερα, σκηνοθεσία & σύλληψη : Τάσος Θεοφιλάτος, Φιορέλα Μαστρόκαλου Θέατρο Επίκεντρο+, Απρίλιος, Μάϊος 2019

· “ Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων” , διασκευή και σκηνοθεσία Γιώργος Παπαστεφάνου, Θέατρο Επίκεντρο+, Μάρτιος , Απρίλιος 2019

”Γύρισα σπίτι” Ντάριο Φό, φεστιβάλ θεατρικού μονολόγου Εύπολις- Art, Οκτώβριος 2018, "Όλο σπίτι κρεβάτι και εκκλησία" του Dario Fo και Franca Rame, σκηνοθεσία Γιώργος Παπαστεφάνου, Θέατρο Κρήνης και Φεστιβάλ Δήμου Δωδώνης, Ιούλιος και Αύγουστος 2018 , ‘’Equus’’ του Peter Shaffer, σκηνοθεσία Γιώργος Παπαστεφάνου, "Cabaret17"(Μια σκηνική μεταφορά των Βακχών του Ευριπίδη), σκηνοθεσία Γεωργία Καλογεράτου , "Ο χρόνος είναι ένα παιδί που παίζει" του Λάκη Κουρετζή , σκηνοθεσία : Μίλτος Νίκας, "Richard’s nonsense tale" (βασισμένο στον Ριχάρδο Β΄ του Σαίξπηρ) , σκηνοθεσία : Γιώργος Παπαστεφάνου , "Ορέστης" του Ευρυπίδη , Σκηνοθεσία Σίμος Κακάλας , "Imagine the city" (performance στην παράκτια ζώνη της Πάτρας) conception : Αντώνης Βολανάκης, "Όνειρα -Are we such stuff as dreams are made of?” Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, Σκηνοθεσία : Αλέξανδρος Σωτηρίου, ¨Patrasso – Οι πόλεις ξεχνάνε’’; ,στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Ομιλούντες Τόποι. Σκηνοθεσία: Μίλτος Νίκας. Στον Κινηματογράφο: “Nia on vacation”, Σκηνοθεσία : Cat Papadimitriou, «Μίκης Θεοδωράκης: Το χρώμα της ελευθερίας-Ιχνογραφώντας τα νεανικά χρόνια του συνθέτη (1925-1950)» Ντοκυμαντέρ Παραγωγής Σκάι, Σκηνοθεσία: Γιάννης Κατωμερής. Υπήρξε μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Πολιτισμού Πάτρας όπου παρουσίασε καλλιτεχνικά πρότζεκτ καθώς και τις τελετές λήξης του Φεστιβάλ. Ώς δημιουργός ασχολείται με την συγγραφή σεναρίων, διηγημάτων, ποίησης, παραμυθιών, δημιουργία VideoArt, φωτογραφία, Performance Art, παραγωγή ραδιοφωνικών εκπομπών. Το σενάριο της «Outside» (Απέξω), κέρδισε το Βραβείο Έκδοσης Microγραφή - T- Short. Τα Video Art έχουν προβληθεί σε καλλιτεχνικά φεστιβάλ και παραστάσεις ενώ δύο από αυτά έχουν βραβευτεί.

Φωτογραφικά έργα έχουν συμμετάσχει στην έκθεση των εικαστικών, Πατρινών δημιουργών.

Στο θέατρο έχει παρουσιάσει:

· Θεατρικό δρώμενο «Το Καρναβάλι που γράφει ιστορία και αναμνήσεις», θέατρο δρόμου ενταγμένο στο πρόγραμμα του Δήμου Πατρέων για το Καρναβάλι 2019

· Εικαστική – μουσικοθεατρική Performance: “Lux In Tenebris” ,στα πλαίσια του φεστιβάλ περφόρμανς του θεάτρου Λιθογραφείου Σεπτέμβριος 2019

· «Μια Χριστουγιεννιάτικη Ιστορία» του Κάρολου Ντίκενς , διασκευή, σκηνοθεσία, εικαστικό περιβάλλον και μουσική επιμέλεια. Θέατρο Λιθογραφείον, Δεκέμβριος – Ιανουάριος 2019

Έχει συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής νέων στη Σλοβενία ως leader position με θέμα εργασίας κ παρουσίασης “See Hear Act” , το θέατρο για κωφούς και τυφλούς.