Αφιέρωμα με 4 κλασικές Ελληνικές ταινίες, προσβάσιμες & σε άτομα με προβλήματα όρασης & ακοής

Για 4η συνεχόμενη χρονιά η Περιφέρεια Αττικής και η Κίνηση Ανάπηρων Καλλιτεχνών θα συνδιοργανώσουν ένα αφιέρωμα με καθολικά προσβάσιμες Ελληνικές ταινίες την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος στην Αθήνα.

Φέτος το αφιέρωμα περιλαμβάνει 4 κλασικές ασπρόμαυρες Ελληνικές ταινίες, των οποίων την προσβασιμότητα έχει επιμεληθεί η Κίνηση Ανάπηρων Καλλιτεχνών κατά τη διάρκεια της μακράς συνεργασίας μας με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όπου και είχαν παρουσιαστεί προσβάσιμες για 1η φορά.

Οι ταινίες αυτές θα προβληθούν με Ακουστική Περιγραφή [AD: Audio Description] για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης και με Ενδογλωσσικούς Υπότιτλους για Κ/κωφές/ούς και βαρήκοες/ους [SDH: Subtitles for the Deaf or hard of hearing] με την επιμέλεια και πιστοποίηση της Κίνησης Ανάπηρων Καλλιτεχνών.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης Σινεμά για ΟΛΕΣ, ΟΛΟΥΣ και ΟΛΑ

17.00

Καλωσόρισμα: Χάρης Ρώμας, Εντεταλμένος Σύμβουλος Θεατρικών και Μουσικών Εκδηλώσεων Περιφέρειας Αττικής, Ηθοποιός, Σεναριογράφος, Σκηνοθέτης

17.10-19.00

«Μια ζωή την έχουμε», Γιώργος Τζαβέλλας, Ρομαντική κωμωδία

Ελλάδα, 1958, 111’ [SDH και AD]

Ένας φτωχός και δειλός ταμίας μιας τράπεζας ανακαλύπτει το εξαιρετικά μεγάλο χρηματικό ποσό των 1.101.101,10 δραχμών ως πλεόνασμα. Ενώ αρχικά σκοπεύει να το αναφέρει, η συμπεριφορά του διευθυντή της τράπεζας απέναντί του τον ωθεί τελικά στο να το καταχραστεί. Ξοδεύει αφειδώς τα χρήματα με τη φιλοχρήματη ερωμένη του αφεντικού του, μέχρι που αποκαλύπτεται και καταλήγει στη φυλακή.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Χορν, Υβόν Σανσόν, Βασίλης Αυλωνίτης, Χρήστος Τσαγανέας, Περικλής Χριστοφορίδης, Λαυρέντης Διανέλλος.

Προλογίζει: Ιάσων Τριανταφυλλίδης, δημοσιογράφος και κριτικός κινηματογράφου.

19:05-20.40

«Θου-Βου Φαλακρός Πράκτωρ: Επιχείρησις Γης Μαδιάμ», Θανάσης Βέγγος

Κωμωδία

Ελλάδα, 1969, 95’ [SDH και AD]

Ο αδέξιος πράκτορας Θου-Βου παίρνει επιτέλους το δίπλωμά του, αλλά η κρίση του επαγγέλματος τον αναγκάζει να ανοίξει μαζί με έναν συνάδελφό του, ένα κινητό γραφείο πρακτόρων. Πρώτοι τους πελάτες είναι ένας σκηνοθέτης, ο σεναριογράφος και ο παραγωγός του, οι οποίοι τους αναθέτουν τρεις φανταστικές αποστολές, με σκοπό να αποκτήσουν, κινηματογραφώντας τις γκάφες τους, ένα σπαρταριστό υλικό για την επόμενη ταινία τους.

Πρόκειται για την πιο σουρεαλιστική κωμωδία του ελληνικού σινεμά, βασισμένη σχεδόν αποκλειστικά σε κινηματογραφικά γκαγκς. Αποτελεί παρωδία των ταινιών του Τζέιμς Μποντ. Έχοντας δεχτεί επιρροές από τους αδερφούς Μαρξ και τον Μπάστερ Κίτον, ο Θανάσης Βέγγος βρίσκει στο πρόσωπο του Θου-Βου την ιδανική κινηματογραφική του εικόνα.

Προλογίζει: Λουκάς Κατσίκας, Καλλιτεχνικός διευθυντής Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας: Νύχτες Πρεμιέρας.

20:45 -22.25

«Ο Δράκος», Νίκος Κούνδουρος, Νουάρ

Ελλάδα, 1956, 100΄ [SDH και AD]

Ένας μοναχικός κι ασήμαντος υπαλληλάκος, ο Θωμάς, ανακαλύπτει ξαφνικά ότι μοιάζει με τον φοβερό«Δράκο της Αθήνας», έναν αδίστακτο κακοποιό που καταζητείται απότην αστυνομία. Στην αρχή τα χάνει κάπως, αλλά στη συνέχεια δέχεται να υποδυθεί το ρόλο του «Δράκου», και ως τέτοιος γίνεται αποδεκτός από τα μέλη μιας συμμορίας του υποκόσμου.

Προλογίζει: Ορέστης Ανδρεαδάκης, Καλλιτεχνικός διευθυντής Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

22:30 – 00:05

«Το Ποτάμι», Νίκος Κούνδουρος, Δραματική

Ελλάδα, 1958, 95’ [SDH και AD]

Βραβεία Σκηνοθεσίας και Μουσικής (1η Εβδομάδα Ελληνικού Κινηματογράφου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 1960)

Ένα ποτάμι, συμβολικό όριο που χωρίζει τη ζωή από το θάνατο, τη φθορά της καθημερινότητας από το όνειρο, έλκει σαν μαγνήτης τους ανθρώπους και τους καλεί να κάνουν την υπέρβασή τους. Τρεις χωρικοί κλέβουν ένα σταυρό από κάποιο μοναστήρι, αλλά η απληστία θα τους οδηγήσει στο θάνατο και το ποτάμι θα παρασύρει στη θάλασσα την ανομία τους. Ένας Έλληνας συνοριοφύλακας θα πληρώσει με τη ζωή του το δισταγμό του και θα πέσει νεκρός από τα πυρά της εχθρικής απέναντι πλευράς. Ένα ζευγάρι ερωτευμένων που κλέφτηκαν παράνομα θα πέσει σε ναρκοπέδιο κοντά στο ποτάμι και η δοκιμασία αυτή θα οδηγήσει στην αποδοχή της σχέσης τους απ’ τους δικούς τους. Τέλος, ένα μικρό κοριτσάκι που το έσκασε από μια διαλυμένη οικογένεια, θα δεχτεί την προστασία από έναν συνομήλικό της βοσκό. Μεταξύ τους θα αναπτυχθεί μια μεγάλη φιλία, δώρο της φύσης και της υπέρβασης του ορίου.

*Κατά την παρουσίαση των ταινιών θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Το πρόγραμμα διατίθεται δωρεάν σε μεγαλογράμματη σειρά, γραφή Braille και σε κώδικα QR για τυφλούς/ές και ανθρώπους με προβλήματα όρασης, ενώ, φυσικά, οι (σινεφίλ) σκύλοι οδηγοί τυφλών είναι ευπρόσδεκτοι με τις/τους χειρίστριές/στές τους.

Ταινιοθήκη της Ελλάδος / Greek Film Archive: Ιερά Οδός 48 & Μεγ. Αλεξάνδρου 134–136. Τηλ.: 210 3612046

Ο χώρος είναι φιλικός και προσβάσιμος για ανάπηρα και εμποδιζόμενα άτομα. Διατίθεται χώρος υγιεινής για όλους/όλες.

Προβλέπεται χώρος στάθμευσης οχημάτων των αναπήρων.

Κίνηση Ανάπηρων Καλλιτεχνών fb: https://www.facebook.com/ DisArtMove