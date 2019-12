Αναγορεύεται επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών ο Παναγιώτης Γ. Παπαλάμπρος

Ο Πατρινής καταγωγής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Πανεπιστημίου Michigan–AnnArbor Παναγιώτης Γ. Παπαλάμπρος θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 στις 12 το μεσημέρι στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου. Το έργο και την προσωπικότητα του τιμώμενου θα παρουσιάσει ο Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών κ. Σπήλιος Φασόης ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση του τιμώμενου σε Επίτιμο Διδάκτορα από τον Πρόεδρο του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Καθηγητή Νικόλαο Ανυφαντή και η περιένδυσή του από την Πρύτανι του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγήτρια Βενετσάνα Κυριαζοπούλου.

Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του Καθηγητή Παναγιώτη Παπαλάμπρου με θέμα: «Επιστήμη Σχεδιασμού: Αρχές και Εφαρμογή».

*Ο Παναγιώτης Γ. Παπαλάμπρος έχει γεννηθεί το 1951 στη Πάτρα όπου και μεγάλωσε τελειώνοντας το Πρώτο Γυμνάσιο Αρρένων. Αποφοίτησε από το τμήμα Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων του ΕΜΠ το 1974 και συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Stanford (ΗΠΑ) στην Μηχανολογία (Masters 1976 και Διδακτορικό 1979).

Το 1979 προσελήφθη στο Πανεπιστήμιο του Michigan - Ann Arbor ως Καθηγητής στo Τμήμα Μηχανολόγων, όπου και υπηρετεί μέχρι σήμερα. Από το έτος 2000 κατέχει την επώνυμη έδρα Donald C. Graham στην Πολυτεχνική Σχολή και το 2013 ανακηρύχθηκε Διακεκριμένος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Μίσιγκαν στην έδρα James B. Angel. Ο κ. Παπαλάμπρος είναι διεθνώς γνωστός για την εργασία του στην Βελτιστοποίηση Σχεδιασμού προϊόντων και συστημάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο ίδρυσε διάφορα ερευνητικά εργαστήρια και κέντρα, όπως τα Optimal Design Laboratory (1979-2019), Ford Durability Simulation Center (1992-94), Automotive Research Center (1994-) και General Motors Collaborative Research laboratory (1998-2002), με συνολική χρηματοδότηση άνω των $100 M. Υπηρέτησε ως πρόεδρος του τμήματος Μηχανολόγων (1992-98, 2007-08) και μεταγενέστερα ως ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος (2011-18) της πρωτοποριακής διατμηματικής Division of Integrative Systems and Design, προσφέροντας 6 διεπιστημονικά μεταπτυχιακά προγράμματα της Πολυτεχνικής Σχολής, με ιδιαίτερη έμφαση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Έχει επιβλέψει 60 Διδάκτορες (εκ των οποίων πλέον των 30 είναι καθηγητές σε πανεπιστήμια παγκοσμίως) και 30 Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές. Ηγήθηκε της εμπέδωσης της Επιστήμης Σχεδιασμού (Design Science) πρώτα στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, όπου ίδρυσε το 2006 και διηύθυνε μέχρι το 2011 το διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (MS and PhD in Design Science), και στη συνέχεια ως Επικεφαλής Συντάκτης του περιοδικού ASME Transactions of Mechanical Design (2008-12) και ως Ιδρυτής και Επικεφαλής Συντάκτης του περιοδικού Design Science, Cambridge University Press (2015-). Με τον Καθηγητή D.J. Wilde, συνέγραψε το βιβλίο Principles of Optimal Design: Modeling and Computation (1988, 2000, 2019) που χρησιμοποιείται σε δεκάδες πανεπιστήμια παγκοσμίως για την διδασκαλία βελτιστοποίησης σχεδιασμού. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 350 άρθρα σε περιοδικά, συνέδρια και βιβλία και έχει διακριθεί από την American Society of Mechanical Engineers με τα βραβεία Design Automation Award (1998), Machine Design Award (1999), Joel and Ruth Spira Outstanding Design Educator Award (2007), και Robert Abbott Award (2014). Επίσης τιμήθηκε με το βραβείο Design and Systems Achievement Award (2004) από την Japan Society of Mechanical Engineers, και το βραβείο Ralph Coats Roe Award (2014) από την American Society of Engineering Education. Είναι Fellow της American Society of Mechanical Engineers από το 1993 και Fellow της Society of Automotive Engineers από το 2003.

Ο κ. Παπαλάμπρος έχει διατελέσει Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών (1986, 1995, 2009) και υπηρέτησε ως πρόεδρος του εξωτερικού Επιστημονικού Συμβουλίου στην ίδρυση του Singapore University of Technology and Design και του International Design Center σε συνεργασία με το MIT(2011-16). Έχει δραστηριοποιηθεί ως σύμβουλος σε πολλές εταιρίες διεθνώς στο τομέα της βελτιστοποίησης σχεδιασμού. Οι δραστηριότητες του κ. Παπαλάμπρου στην Επιστήμη Σχεδιασμού οδήγησαν στην εκλογή του ως Προέδρου της διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας Σχεδιασμού (DesignSociety) (2017-19).