Τον "Κύριο Βερντού" του Τσάπλιν σε νέα κόπια προβάλλει η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας

Μια από τις καλύτερες ταινίες του Τσάρλι Τσάπλιν και σίγουρα εντελώς διαφορετική από την πλειοψηφία των έργων του, το φιλμ «Ο κύριος Βερντού», παραγωγής του 1947, ένα αναρχικό, καθηλωτικό αριστούργημα, υποψήφιο για Όσκαρ, προβάλλει αυτή τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 στα Odeon Veso Mare, η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας.

Πρόκειται για μία διάσημη ταινία του Τσάρλι Τσάπλιν, βασισμένη σε μια ιδέα του Όρσον Γουέλς. Το φιλμ θα προβληθεί σε επανέκδοση με νέα αποκατεστημένη κόπια.

Κατάμαυρη αντικαπιταλιστική σάτιρα που σόκαρε τη μεταπολεμική Αμερική. Ο πιο δραματικός, βαθιά πολιτικός κι απαισιόδοξος Τσάπλιν, υποψήφιος για Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου.

Στη Γαλλία του 1932 ένας άνεργος ταμίας τράπεζας παντρεύεται και κατόπιν δολοφονεί πλούσιες γυναίκες για να μπορεί να συντηρεί την ανάπηρη γυναίκα και το γιο του.

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΒΕΡΝΤΟΥ -MONSIEUR VERDOUX

• Παραγωγή-Σκηνοθεσία - Σενάριο: Τσάρλι Τσάπλιν (πάνω σε ιδέα του Όρσον Ουέλλες)

• Ηθοποιοί: Τσάρλι Τσάπλιν, Μάρθα Ρέι, Ρόμπερτ Λιούις, Γουίλιαμ Φρόλεϊ

• Φωτογραφία: Ρόλαντ Τοτερό

• Μοντάζ: Γουίλαρντ Νίκο

• Μουσική: Τσάρλι Τσάπλιν

• Χώρα: Η.Π.Α. (Α/Μ)

• Διάρκεια: 124 λεπτά.

• Πρώτη προβολή: 6.00 μ.μ.

• Δεύτερη προβολή: 8.15 μμ.

• Τρίτη προβολή: 10.30 μμ.

• Διακρίσεις: 5 Βραβεία και Υποψηφιότητες

-Academy Awards, USA 1948, Υποψήφιο για Oscar Σεναρίου στον Charles Chaplin.

-Blue Ribbon Awards 1953, Βραβείο Καλύτερης Ξενόγλωσσης ταινίας

-Bodil Awards 1949, Βραβείο Καλύτερης Αμερικανικής ταινίας

-Kinema Junpo Awards 1953, Βραβείο Καλύτερης Ξενόγλωσσης ταινίας

-National Board of Review, USA 1947, Βραβείο Καλύτερης ταινίας, Top Ten Films.

Η υπόθεση του Ανρί Λαντρί, γνωστού ως «Κυανοπώγωνα του Γκαμπέ», ο οποίος από το 1914 ως το 1919 σκότωσε τουλάχιστον εννιά γυναίκες, και μια σεναριακή ιδέα του Όρσον Γουέλς δίνουν στον Τσάρλι Τσάπλιν την ευκαιρία για μια κατά μέτωπο κινηματογραφική επίθεση στις διαβρωμένες από το κυνήγι της οικονομικής επιτυχίας κοινωνικές και ηθικές αξίες της καπιταλιστικής πραγματικότητας. Παραλληλίζοντας τις μεταπολεμικές ΗΠΑ με τη Γαλλία του 1932 και της μεγάλης κρίσης, υποδύεται ο ίδιος τον Ανρί Βερντού, έναν άνεργο ταμία τράπεζας ο οποίος με τους καλούς τρόπους και την κομψότητά του γοητεύει πλούσιες χήρες.

Τις παντρεύεται και κατόπιν τις δολοφονεί για να μπορεί να συντηρεί την ανάπηρη γυναίκα και το γιο του. Η κατάμαυρη αυτή αντικαπιταλιστική σάτιρα, υποψήφια για Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου, σόκαρε την Αμερική με την ωμή ειλικρίνεια και τον σκληρό κυνισμό της. Ο πιο δραματικός κι απαισιόδοξος Τσάπλιν ισορροπεί εδώ δεξιοτεχνικά ανάμεσα στο πικρό χιούμορ και τον επώδυνο σαρκασμό, υπογράφει την πιο έντονα πολιτική ταινία του και δηλώνει πως «ένας φόνος σε κάνει κακοποιό, ενώ εκατομμύρια σε ανάγουν σε ήρωα». - Χρήστος Μήτσης

Ο κύριος Βερντού χάνει τη δουλειά του εξαιτίας της μεγάλης οικονομικής κρίσης. Για να συντηρήσει την ανάπηρη γυναίκα του και το γιο του, αρχίζει να παντρεύεται πλούσιες χήρες και ύστερα να τις εξαφανίζει.

Κινηματογραφική Μεταφορά του μύθου του Κυανοπώγωνα ο Κύριος Βερντού (Monsieur Verdoux) του Τσάρλι Τσάπλιν βασίζεται στην αληθινή ιστορία του Henri Landru, ενός Γάλλου απατεώνα που έβαζε αγγελίες στις εφημερίδες με τις οποίες ζητούσε μια χήρα για γάμο, κι έτσι κατάφερε να παρασύρει 10 γυναίκες στο σπίτι του, όπου φαίνεται ότι τις σκότωσε και εξαφάνισε τα πτώματά τους.

Με τον ρόλο του Βερντού, ο Τσάπλιν καταθέτει μια ισχυρή κριτική για την πολιτική των Η.Π.Α. «Ένας φόνος κάνει κάποιον κακοποιό, ενώ εκατομμύρια φόνοι σε αναγάγουν σε ήρωα. Οι αριθμοί αγιοποιούν!».

Οι κριτικοί κινηματογράφου και οι εφημερίδες πετάνε λάσπη στο φιλμ και κατηγορούν τον Τσάπλιν ως κομμουνιστή οδηγώντας το σε εμπορική αποτυχία. Βρισκόμαστε στην αρχή του Ψυχρού Πολέμου.

Μια από τις καλύτερες ταινίες του Τσάρλι Τσάπλιν και σίγουρα εντελώς διαφορετική από την πλειοψηφία των έργων του, «ο Κύριος Βερντού» είναι μια κατάμαυρη σάτιρα που ξένισε το αμερικάνικο κοινό, θεωρήθηκε «κομμουνιστική» και υπήρξε μεγάλη εμπορική αποτυχία, τουλάχιστον στη χώρα της.

Βασισμένη στην αληθινή ιστορία του Ανρί Λαντρί που σκότωνε πλούσιες χήρες την εποχή του πρώτου παγκοσμίου πολέμου και σε μια ιδέα του Ορσον Γουέλς, η ταινία μεταφέρει τη δράση στην Αμερική της δεκαετίας του '30 και του οικονομικού κραχ, μια επιλογή ξεκάθαρα πολιτική.

Ο ήρωας που υποδύεται ο Τσάπλιν έχει χάσει τη δουλειά του και κάθε ελπίδα κι ο μόνο τρόπος για να φροντίσει την οικογένειά του, την ανάπηρη γυναίκα του και το γιο του είναι η απάτη και τελικά το έγκλημα. Οι πράξεις του δεν είναι δικαιολογημένες αλλά είναι απόλυτα κατανοητές κι όταν η δικαιοσύνη θα κάνει το καθήκον της, εκείνος, αν και κατηγορούμενος, θα εξαπολύσει το δικό του κατηγορώ: «Ενας φόνος σε κάνει δολοφόνο, εκατομμύρια σε κάνουν ήρωα. Οι αριθμοί καθαγιάζουν».

Κατάμαυρο, πεσιμιστικό και με ένα αιχμηρό χιούμορ που έμοιαζε με σφαλιάρα σε ένα κοινό που είχε αγαπήσει τον Τσάπλιν για την τρυφερή του συναισθηματικότητα, το φιλμ του, πολιτικό, βαθιά αντικαπιταλιστικό, έμοιαζε εκτός εποχής, σχεδόν βέβηλο στα μάτια μιας κοινωνίας που είχε μόλις βγει από μια μεγάλη οικονομική κρίση κι έναν μεγάλο πόλεμο και που δόξαζε την ανάπτυξη και την αναγέννηση του «αμερικανικού ονείρου».

Σήμερα, ακόμη κι αν η κινηματογραφική του γλώσσα υπενθυμίζει την εποχή του και το σενάριό του κάποτε πλατειάζει, ο «ο Κύριος Βερντού» κρατά σχεδόν αμείωτη τη δύναμή του και παραμένει ένα ορόσημο του αμερικάνικου σινεμά και μια διαφορετική ματιά στο ταλέντο του Τσάπλιν. - Γιώργος Κρασσακόπουλος

Charles Chaplin (1889–1977)

Γεννήθηκε το 1889 στο Λονδίνο, Αγγλία και πέθανε το 1977 σε ηλικία 88 ετών στην Ελβετία. Υπήρξε Ηθοποιός, Σεναριογράφος , Σκηνοθέτης, αλλά και μοντέρ, ηχολήπτης κλπ. Θεωρείται ένας από τους πλέον σημαντικούς αστέρες των αρχικών χρόνων του Hollywood, Charlie Chaplin κυρίως σε βωβές ταινίες. Αναγνωρίζεται ως ο δημοφιλής αλήτης με το μουστάκι, το καπέλο και το αστείο βάδισμα. Έχει κερδίσει ένα Βραβείο Oscar και 23 άλλα βραβεία.

Φιλμογραφία (ως σκηνοθέτης):

1967 A Countess from Hong Kong, 1959 The Chaplin Revue, 1957 A King in New York, 1952 Τα φώτα της ράμπας, 1947 Monsieur Verdoux, 1941 The Chaplin Cavalcade, 1941 The Charlie Chaplin Festival, 1940 Ο μεγάλος δικτάτωρ, 1938 Charlie Chaplin Carnival, 1936 Μοντέρνοι καιροί, 1931 Τα φώτα της πόλεως, 1928 The Circus, 1925 Ο χρυσοθήρας, 1923 Mia gynaika apo to Parisi, 1923 The Pilgrim, 1922 Nice and Friendly (Short), 1922/I Pay Day, 1921 The Idle Class (Short), 1921 Το χαμίνι, 1920 Charlie Butts In (Short), 1919 The Professor (Short), 1919 A Day's Pleasure (Short), 1919 Sunnyside (Short), 1918 How to Make Movies (Short), 1918 Shoulder Arms, 1918 The Bond (Short), 1918 Τριπλά και διπλά (Short), 1918 A Dog's Life (Short), 1918 Chase Me Charlie, 1917/I Ο περιπετειώδης (Short), 1917 Ο μετανάστης (Short), 1917 Το αντίδοτο (Short), 1917 Ήσυχος δρόμος (Short), 1916 Το παγοδρόμιο (Short), 1916 Πίσω απο την οθόνη (Short), 1916 Το ενεχυροδανειστήριο (Short), 1916 Ο κόμης (Short), 1916 Μία το πρωί (Short), 1916 Ο βιολιστής (Short), 1916 The Fireman (Short), 1916 Ο σωσίας (Short), 1916 Αστυνομία (Short), 1915 Ο Σαρλώ εις την Κάρμεν (Short), 1915 Μια βραδιά στην παράσταση (Short), 1915/I Ο εγκληματίας (Short), 1915 Η τράπεζα (Short),1915 Η γυναίκα (Short), 1915 Δουλειά (Short), 1915 Δίπλα στη θάλασσα (Short), 1915 Ο αλήτης (Short), 1915 Παντρειά με το ζόρι (Short), 1915 Στο πάρκο (Short), 1915 Ο πρωταθλητής (Short), 1915/I Βραδιά διασκέδασης (Short), 1915 Μια καινούργια δουλειά (Short), 1914 His Prehistoric Past (Short), 1914 Getting Acquainted (Short), 1914 His Trysting Place (Short), 1914 His Musical Career (Short), 1914 Gentlemen of Nerve (Short), 1914 Dough and Dynamite (Short), 1914 Those Love Pangs (Short), 1914 The New Janitor (Short), 1914 The Rounders (Short), 1914 His New Profession (Short), 1914/I The Masquerader (Short), 1914 Recreation (Short), 1914 The Face on the Barroom Floor (Short), 1914 The Property Man (Short), 1914 Laughing Gas (Short), 1914 Caught in the Rain (Short), 1914 Twenty Minutes of Love (Short).

