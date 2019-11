Προσοχή στον ιό Cerber που κολλάει κυρίως μέσω torrent και email

Πως διεισδύει ο ιός στο σύστημά σας

Mόλις o cerber διεισδύσει στο σύστημα-στόχο και ολοκληρώσει τη διαδικασία κρυπτογράφησης των αρχείων, προσθέτει την επέκταση .cerber σε κάθε αρχείο που έχει κρυπτογραφήσει. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος ιός ransomware αποτελεί πολύ σοβαρή απειλή για σημαντικά κλειδιά μητρώου του συστήματος (registry keys) κι εμφανίζει ψευδείς/παραπλανητικές ειδοποιήσεις συστήματος εξαναγκάζοντας συχνές επανεκκινήσεις συστήματος.

Στη συνέχεια ένα αρχείο audio παίζει αυτόματα και ο χρήστης-θύμα ενημερώνεται ότι σημαντικά κι αγαπημένα του αρχεία, όπως πχ. φωτογραφίες, βάσεις δεδομένων, έγγραφα, κ.α, έχουν κρυπτογραφηθεί κι έχει μπλοκαριστεί η πρόσβαση σε αυτά. Επι της ουσίας τα αρχεία καλύπτονται από ένα κέλυφος που τα εμφανίζει ως κατεστραμένα, ενώ ακόμη κι αν αλλάξετε την επέκταση των αρχείων, αυτά δεν ανοίγουν ή ανοίγουν και παίζουν "σπασμένα".

Όσον αφορά στο πως εξαπλώνεται αυτός ο ιός-ransomware, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο Cerber καταφέρνει και διεισδύει σε συστήματα υπολογιστών κυρίως μέσω RTD word αρχείου που εμπεριέχεται ως επισύναψη σε διάφορα μολυσμένα emails.

Οι hackers εφαρμόζουν τις πλέον προηγμένες τεχνικές παραπλάνησης έτσι ώστε να πείσουν το μέγιστο δυνατό αριθμό χρηστών να κατεβάσουν το μολυσμένο αρχείο στο οποίο εμπεριέχεται ο επικίνδυνος αυτός ιός. Συνήθως, αυτά το κακόβουλα emails έχουν δελεαστικούς τίτλους για να τα ανοίξετε, όπως, “Your FedEx Delivery” (Η FedEx Παραγγελία σας), “Confirm your order” (Επιβεβαίωση της Παραγγελίας σας), “PayPal: Your Account Has Been Suspended” κ.α.