Ο Γιώργος Περρής με τη μουσική παράσταση "traveller" την Παρασκευή στην Πάτρα

Από την πρώτη στιγμή της καριέρας του ο Γιώργος Περρής ταξιδεύει. Ταξιδεύει μέσα από τις γλώσσες στις οποίες τραγουδά, ελληνικά, γαλλικά και αγγλικά, αλλά και κυριολεκτικά μιας και τα τελευταία χρόνια η καριέρα του τον έχει ταξιδέψει πολύ στο εξωτερικό, από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Αυστραλία και από τον Καναδά στην Ρωσία. Στις αποσκευές του έχει τραγούδια, εικόνες, φωνές και τρόπους έκφρασης που του επιτρέπουν να χαράζει ελεύθερα την προσωπική του διαδρομή στον απέραντο κόσμο της μουσικής.

Η μουσική παράσταση «Traveller» σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Λίνας Νικολακοπούλου, που ανέβηκε στη σκηνή του Ακροπόλ στην Αθήνα και στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, έρχεται στην Πάτρα στο Θέατρο Πάνθεον την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου και είναι συνώνυμη της ταξιδιωτικής αυτής αναζήτησης. Μία παράσταση διαφορετική και πρωτοποριακή, καθώς το εικαστικό της περιβάλλον που ανέλαβαν οι Fly Theatre (Κατερίνα Δαμβόγλου - Robin Beer) θα βασίζεται σε βίντεο και ολογράμματα που θα αλληλεπιδρούν με τον Γιώργο επί σκηνής μέσα από μία πολύ σύγχρονη τεχνολογικά ματιά. Ηχητικά επίσης θα έχει εντελώς φρέσκο ήχο μιας και το ηλεκτρονικό στοιχείο θα κυριαρχεί στις ενορχηστρώσεις του Αλέξανδρου Λιβιτσάνου.

Αφορμή για το «Traveller» είναι ένα νέο τραγούδι με τον ομώνυμο τίτλο σε μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα και στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου που θα ακουστεί στην παράσταση αλλά και θα περιλαμβάνεται στον καινούργιο δίσκο που θα κυκλοφορήσουν οι τρεις καλλιτέχνες το φθινόπωρο, ενώ με έναν μαγικό τρόπο η Ευανθία Ρεμπούτσικα θα βρεθεί και επί σκηνής!

Πέρα από τις διασκευές εκπλήξεις, ραχοκοκαλιά της παράστασης θα είναι τα πρόσφατα τραγούδια του Γιώργου που αγαπήθηκαν από το κοινό, «Ποιος φοβάται την αγάπη», «Ηλιοφάνεια», «Je suis malade» αλλά και «How many does it take», «She walks on» από το καινούργιο αγγλόφωνο άλμπουμ του που κυκλοφόρησε τον Μάιο διεθνώς και έχουν ήδη προκαλέσει αίσθηση.

Traveller. Ταξιδιώτης (ή Ταξιδευτής). Με την πρόθεση και την επιθυμία η παράσταση αυτή να ταξιδέψει και τους θεατές που θα βρεθούν στην αίθουσα του Θεάτρου Πάνθεον.

Παίζουν οι μουσικοί

Αλέξανδρος Λιβιτσάνος: Πλήκτρα - Ενορχηστρώσεις

Δημήτρης Στασινός: Κιθάρες

Γιώργος Μπουλντής: Μπάσο

Κώστας Μυλωνάς: Τύμπανα

Ηχοληψία: Δημήτρης Μπουρμπούλης

Σχεδιασμός φώτων: Γιώργος Τέλλος

Χειρισμός φώτων: Παναγιώτης Τσεβρένης

Artwork: Κωνσταντίνος Γεωργαντάς

Video spot: Νίκος Κουνίτης

Φωτογραφίες: Γιώργος Καλογερόπουλος - Γιώργος Καπλανίδης

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

20 € Διακεκριμένη

15 € Α Ζώνη

12 € Β ζώνη (εξώστης - χωρίς αρίθμηση)

10 € φοιτητικά, ανέργων, αμέα, άνω των 65 (στην Β Ζώνη)

ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΝΘΕΟΝ

Δ. Γούναρη 34

262 22, Πάτρα

ώρα έναρξης: 21.00

Παραγωγή: Pure Art

Οργάνωση και εκτέλεση παραγωγής: Κική Τσαντίρη