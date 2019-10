"Kτίζουμε γέφυρες ή τοίχους για τους Μεταναστες;"- Συνάντηση στο Erasmus+

Tο φλέγον κοινωνικό θεμα Μετανάστες: κτίζουμε γέφυρες ή τοίχους; διαπραγματεύεται Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA2, “Less Hate More Debate”(www.wedebate.org), που υλοποιεί το Αχαϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ενηλίκων, ΜΚΟ,σε συνεργασία με το I.I.S. ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE "ENZO ANSELMO FERRARI" από την Μόνζα, Ιταλίας. Οι υπόλοιποι εταίροι του προγράμματος προέρχονται από 7 Ευρωπαικές χώρες:

• Το Ισπανικό σχολείο ενηλίκων Centre de Formaciód'AdultsBarceloneta από την Βαρκελώνη της Ισπανίας,

• τα Ιταλικά σχολεία ενηλίκων, Cpia "F. De Andrè", Lecco από το Lecco Μιλάνου, CPIA 2 NordestMilano από το Μιλάνο,

• ο Σουηδικός Οργανισμός Nordic European Mobility από την Στοκχόλμη,

• ο Oργανισμός REPERE ASSOCIATION - BACAU BRANCH από το Βουκουρέστι,

• το Επαγγελματικό σχολείο KaunasVocationalSchool of Household Services and Business από το Kaunas, Λιθουανίας,

• ο Πορτογαλικός οργανισμός Previform - Laboratório, Formação, Higiene e SegurançanoTrabalho, Lda από το Ponte de Lima , και

Στη Πάτρα και στο Εμπορικό Επιμελητήριο Αχαΐας, διεξήχθει η 3η Διακρατική Συνάντηση, από 23-27 Οκτωβρίου 2019, Κατά τη διάρκεια της συναντησης συζητήθηκαν λεπτομερώς η προετοιμασία και η οργάνωση συζητήσων επιχειρηματολογίας (debate) μεταξύ των εκπαιδευομένων από αντίστοιχα Eυρωπαικά σχολεία, που θα πραγματοποιηθεί στο Βουκουρέστι, Ρουμανίας, το Μάρτιο του 2020. 6 φοιτητές- εθελοντές απο το Αχαικο Ινστιτουτο απο την Πάτρα, θα βρεθούν στο Βουκουρέστι και θα διαγωνιστούν σε αγώνες επιχειρηματολογίας με Ιταλούς φοιτητές απο το φορεά CPIA 2 Nordest Milano από το Μιλάνο,Ιταλίας.

Κατά την επόμενη μέρα της συνάντησης, 25.20.2018, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο χώρο του Αχαϊκού Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Ενηλίκων,όπου οι Ευρωπαίοι παρακαλούθησαν αγώνες επιχειρηματολογίας μεταξύ των εθελοντών-φοιτητών του Αχαϊκού Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Ενηλίκων, πάνω στο θέμα: Μετανάστες: κτίζουμε γέφυρες ή τοίχους; στην αγγλική γλώσσα.

Οι αγώνες επιχειρηματολογίας των φοιτητών απέσπασαν άκρως θετικά σχόλια από τους Ευρωπαίους εταίρους, τόσο για τη δομή, την χρήση της αγγλικης γλώσσας και το περιέχόμενό τους, όσο και για το υψηλό επίπεδο οργάνωσης και συντονισμού των αγώνων.

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA2, “LessHateMoreDebate” έχει ως κύριο στόχο τη δημιουργία μιας καινοτόμου ηλεκτρονικής πλατφόρμας ώστε οι εκπαιδευτικοί εκπαίδευσης ενηλίκων να εκπαιδευτούν σε αυτή. Σε συνέχεια θα εφαρμόσουν την μεθοδολογία debate σε συνεργασία με τους ενήλικες εκπαιδευομένους ή και με τους φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό, ώστε να δημιουργηθούν συζητήσεις επιχειρηματολογίας ανάμεσα στους εταίρους του προγράμματος για να βελτιώσουν τις προσωπικές, επικοινωνιακές και κοινωνικές τους δεξιότητες.

Σχεδιάζουμε να βελτιώσουμε τις βασικές δεξιότητες των ενηλίκων εκπαιδευόμενων για να αποκτήσουν προσόντα και δεξιότητες για την αγορά εργασίας, να προωθήσουμε την ένταξη των μεταναστών στην κοινωνία μας, να βελτιώσουμε την γνώση και την μάθηση της αγγλικής γλώσσας στους ενήλικες, μέσω της μεθοδολογίας debate (επιχειρηματολογίας), ζώντας όλοι μας σε μια κοινωνία με συνεργασία και αλληλοσεβασμό.

Με το πέρας των εργασιών της 3ης Διακρατικής Συνάντησης, ακολούθησε πολιτιστική επίσκεψη στην Αρχαία Ολυμπία, στις 26.10.2019, όπου οι Ευρωπαίοι εταίροι ξεναγήθηκαν στο Μουσείο και στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας.