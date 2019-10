Μαζί στην μπανιέρα Ντέιβιντ Μπέκαμ και Κόρτνεϊ Κοξ!

Ο 44χρονος θρύλος του ποδοσφαίρου Ντέιβιντ Μπέκαμ και η σταρ του Friends Κόρτνεϊ Κοξ, βρέθηκαν στην ίδια μπανιέρα. Ο λόγος; Και οι δυο θα συμμετάσχουν στο σίριαλ Modern Family.

«Too hot in the hot tub!» έγραψε η Κόρτνεϊ στη φωτογραφία που δημοσίευσε ενώ στη συνέχεια μια ακόμη εικόνα αποκάλυψε πως δεν ήταν μόνοι καθώς στην μπανιέρα ήταν μαζί τους οι σταρ της σειράς Jesse Tyler Ferguson and Eric Stonestreet. Τ

ην ίδια ώρα ο Μπέκαμ επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του στο Modern Family δημοσιεύοντας μια φωτογραφία που τον δείχνει να διαβάζει το σενάριο με την Κοξ.