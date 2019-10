Στις 31 Οκτωβρίου 2019 στις Ελληνικές αίθουσες το "Πόνος και Δόξα" με τον Αντόνιο Μπαντέρας

Tο “Pain and Glory – Πόνος και Δόξα” είναι η 21η ταινία του 70χρονου σήμερα σεναριογράφου και σκηνοθέτη Pedro Almodóvar και συνάμα όπως ευρέως γράφεται είναι και η πιο ειλικρινής, «εμπιστευτική» και προσωπική του δημιουργία.

Το νέο του φιλμ που άρεσε πολύ στο φετινό Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών, είναι μια προσωπική αναδρομή στο παρελθόν του σημαντικού Ισπανού σκηνοθέτη στην οποία πρωταγωνιστούν ο Αντόνιο Μπαντέρας (Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας στο Φεστιβάλ των Καννών) και η Πενέλοπε Κρουζ ενώ τη μουσική υπογράφει ο επίσης βραβευμένος στις Κάννες Αλμπέρτο Ιγκλέσιας.

Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ επιστρέφει λοιπόν με την πιο προσωπική του ταινία με τον Αντόνιο Μπαντέρας να ξανασυνεργάζεται μαζί του μετά από 30 ολόκληρα χρόνια και να δίνει την ωραιότερη και πιο μεστή ερμηνεία της καριέρας του που του χάρισε το Βραβείο Ερμηνείαςστο φετινό Φεστιβάλ Καννών και δεν αποκλείεται να τον δούμε και υποψήφιο στα Όσκαρ.

Λίγα λόγια για την ταινία:

Η ταινία «Πόνος και Δόξα» διηγείται μια σειρά από συναντήσεις που πραγματοποίησε ο Σαλβαδόρ Μάγιο, ένας σκηνοθέτης του κινηματογράφου που είναι πλέον στην παρακμή του. Κάποιες διαδραματίζονται στο παρόν, άλλες τις θυμάται: την παιδική του ηλικία στη δεκαετία του ’60, τη στιγμή που μετανάστευσε μαζί με τους γονείς του σε ένα χωριό στη Βαλένθια αναζητώντας μια καλύτερη ζωή, την πρώτη του ερωτική επιθυμία, τον πρώτο του έρωτα στη Μαδρίτη τη δεκαετία του ’80, τον πόνο αυτού του χωρισμού ενώ ο έρωτας ήταν ακόμα έντονος, τη συγγραφή ως τη μόνη θεραπεία να ξεχνάς ό,τι δεν ξεχνιέται, την πρώτη επαφή με το σινεμά, και το απέραντο κενό που δημιουργεί η αδυναμία να συνεχίζεις να κάνεις ταινίες.

Το «Πόνος και Δόξα» μιλάει για τη δημιουργία, για την δυσκολία να την διαχωρίζεις από τη ίδια τη ζωή και για τα πάθη που της δίνουν νόημα και ελπίδα. Εξερευνώντας το παρελθόν του, ο Σαλβαδόρ ανακαλύπτει την άμεση ανάγκη να το διηγηθεί λεπτομερώς, και μέσα από αυτό βρίσκει τη σωτηρία του.

Η ταινία «Πόνος και Δόξα» θα βγει στις Ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες στις 31 Οκτωβρίου 2019 σε διανομή της Odeon και αναμένεται να την δούμε και εδώ στην Πάτρα.

Το φιλμ «Dolor Y Gloria» έχει πάρει πολύ καλές κριτικές 4 αστέρων από Μέσα ενημέρωσης όπως το Time Out, οι εφημερίδες The Independent και The Times που μιλούν για ένα αριστούργημα και μία πνευματώδης, ευφυή και άκρως ελκυστική και απολαυστική ταινία.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ