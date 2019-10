Moma: Με νέα διάσημα labels και τις κορυφαίες τάσεις της σαιζόν

To αγαπημένο multibrand concept store Moma της Μάιρας Μόραγλη, στην καρδιά της εμπορικής Πάτρας, υποδέχεται το φθινόπωρο με την ελίτ της διεθνούς μόδας και όλα τα καινούρια ενδυματολογικά trends. Mάλιστα, ανακοίνωσε και νέες αφίξεις ηχηρών labels, όπως την πολυσυζητημένη σειρά Karl του θρυλικού Karl Lagerfeld καθώς και την ονομαστή συλογή MCQ by Alexander Mc Queen. Ετσι, το κατάστημα ενισχύει ακόμα περισσότερο τις μοναδικά ποθητές fashion επιλογές μας. Ο αξεπέραστος «Κάιζερ» της μόδας μέσα από τη νεανική pret-a-porter συλλογή του οίκου του συστεγάζεται με τα ήδη περιζήτητα brands ρούχων και αξεσουάρ Kenzo, Scotch and Soda, DKNY, Υaya tha Brand, Colmar Originals, Mi- Ro κ.α.

Εννοείται πως δεν παραλείψαμε να ρωτήσουμε την ίδια τη Μάιρα, που λατρεύει τη μόδα για το τί θα φορεθεί αυτή τη σαιζόν. Προτείνει λοιπόν άφθονο δέρμα, καρό, μιλιτέρ, ρίγες και φυσικά βελούδο. Υπογραμμίζει πως το μπεζ- καμηλό είναι η κορυφαία μονοχρωμία σε κάθε της έκφανση, ενώ συστήνει να υιοθετήσουμε επίσης την παλέτα των red wine, off white και κίτρινου. Έτοιμες λοιπόν για shopping;

Moma, Μαιζώνος 74 και Έρμου