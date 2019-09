Ο sole mio: Γνωστές αθηναικές αλλά και πατρινές παρουσίες αποθέωσαν το Bocelli στο Ηρώδειο

Tέσσερα encore πρόσφερε ο διάσημος τενόρος Andrea Bocell i στο κοινό που κυριολεκτικά τον αποθέωσε στο κατάμεστο Ηρώδειο. Mετά από δίωρο πρόγραμμα στη sold out συναυλία- γεγονός του μήνα, μάγεψε άπαντες στηρίζοντας το ίδρυμα International Foundation for Greece (IFG) και προσφέροντας τα έσοδα στην αγορά πετρελαίου θέρμανσης για τα ελληνικά σχολεία καθώς και νοσοκομειακού εξοπλισμού. Μιλάμε για την αποκαλούμενη «ωραιότερη φωνή στον κόσμο» καθώς ο 60χρονος τυφλός σολίστ είναι ο πιο αγαπημένος τενόρος διεθνώς σήμερα και βέβαια ένας από του σημαντικότερους καλλιτέχνες όλων των εποχών.

Ο Bocelli ανέβηκε στη σκηνή με τη συνοδεία της συμφωνικής ορχήστρας της ΕΡΤ, την οποία διεύθυνε ένας από τους σπουδαιότερους σύγχρονους μαέστρους και μόνιμος συνεργάτης του, ο περίφημος Marcello Rota. Κάτω από τον φωτισμένο βράχο της Ακρόπολης, ερμήνευσε αγαπημένες άριες όπερας και οπερέτας, ιταλικές καντσονέτες αλλά και σύγχρονα pop ακούσματα. Από το «La Donna e mobile» έως το «What a wonderful world» και το «Canto della terra» έως το «Can’t help falling in love». Μια από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές με άρωμα Ελλάδας ήταν όταν ο Bocelli υποδέχθηκε στη σκηνή τον Βασίλη Λέκκα, ο οποίος τραγούδησε σε παγκόσμια πρώτη εκτέλεση το τραγούδι «For a new sun/ Πάντα εδώ» σε μουσική του Pierpaolo Guerrini. Αμέσως μετά και μέσα σε ασταμάτητα χειροκροτήματα τραγούδησαν μαζί το θρυλικό «O sole mio» και το μνημείο «σείστηκε». Τον Andrea Bocelli συνόδευσαν επίσης επί σκηνής η σοπράνο Paola Sanguinetti, η σολίστ στο βιολί Anastasiya Petryshak και η pop artist Ilaria Della Bidia. Η συναυλία αφιερώθηκε στη μνήμη του επιτίμου προέδρου του Ιδρύματος Franco Zeffirelli και του πρέσβη Καλής Θελήσεως του Ιδρύματος Λαυρέντη Μαχαιρίτσα. Παρόντες εκπρόσωποι του πολιτικού, επιχειρηματικού και καλλιτεχνικού στερεώματος. Μεταξύ των άλλων διακρίναμε: την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, τους Βασίλη & Ευαγόρα Λεβέντη – Trustees του International Foundation for Greece, τον τηλεπαρουσιαστή Νίκο Αλιάγα, τον εφοπλιστή Ιωάννη Κούστα, τον περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη, τον πρέσβη της Νιγηρίας, τους Κατερίνα Παναγοπούλου, Μιχάλη Μπουδούρογλου, Μαριάννα Βαρδινογιάννη, Ντόρα Μπακογιάννη και Ισίδωρο Κούβελο, Νίκο Τσάκο και Σήλια Κριθαριώτη, Μαρία Φαραντούρη και Τηλέμαχο Χυτήρη, Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο, Αντώνη Οικονόμου, Άννα Παναγιωταρέα, Δημήτρη Παπαδημητρίου, Ρόζμαρι Χατζηιωάννου, Κώστα Καίσαρη, Μπέσσυ Λαιμού κ.α.