H Meryl Steep πάει & για άλλο Όσκαρ με το "The Laundromat" που κάνει πρεμιέρα στην Βενετία

Βασισμένο στο βιβλίο του βραβευμένου με Πούλιτζερ Τζέικ Μπέρνσταϊν, «Secrecy World: Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks and the Global Elite», το φιλμ με τίτλο «Τhe Laundromat» του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Στίβεν Σόντερμπεργκ περιστρέφεται γύρω από το σκάνδαλο των Panama Papers, την περίφημη δηλαδή αποκάλυψη περισσότερων από 11 εκατομμυρίων αρχείων που καταγράφουν ανάμεσα σε αμέτρητες άλλες περιπτώσεις, τις παράνομες οικονομικές δραστηριότητες πολιτικών κι αρχηγών κρατών που συμμετείχαν σε ένα παγκόσμιο κύκλωμα απόκρυψης των περιουσιακών τους στοιχείων μέσω offshore εταιριών.

Τα παραπάνω αποτελούν ένα πρώτης τάξεως υλικό για έναν πολυσχιδή σκηνοθέτη όπως ο Στίβεν Σόντερμπεργκ ενώ και το καστ είναι απλά εντυπωσιακό. Πρωταγωνιστούν η Μέριλ Στριπ και οι Γκάρι Ολντμαν και Αντόνιο Μπαντέρας ενώ οι Τζέφρι Ράιτ, Ματίας Σέναρτς, Τζέιμς Κρόμγουελ και η Σάρον Στόουν συμπληρώνουν το επιτελείο μίας ταινίας που είναι παραγωγή της πλατφόρμας του Netflix και ήδη ακούγεται για τα Όσκαρ μαζί και με το «The Irishman» του Μάρτιν Σκορσέζε, επίσης του Netflix. To Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας θα είναι η πρώτη στάση της ταινίας «Τhe Laundromat» στο δρόμο για τα Οσκαρ ενώ αμέσως μετά θα πάει και στο φετινό Διεθνές Φεστιβάλ του Τορόντο.

H Meryl Streep που πολύς λόγος έγινε τις προηγούμενες μέρες λόγω του βιβλίου που την αφορά με τίτλο "Queen Meryl" της Έριν Κάρλσον που έχει πολλές αποκαλύψεις για τους ηθοποιούς που συνεργάστηκε όπως οι Ντάστιν Χόφμαν, Τζακ Νίκολσον, Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Κλιντ Ίστγουντ, κ.α. (το βιβλίο θα βγει 24/9), αναμένεται όπως λένε να προταθεί και πάλι για το βραβείο Όσκαρ. Μέχρι σήμερα έχει κερδίσει 3 Όσκαρ, τα 2 α' γυναικείου ρόλου και το 1 β' γυναικείου για το "Κράμερ εναντίον κράμερ" το 1979.

Τη νέα της ταινία αναμένεται να την δούμε τον ερχόμενο χειμώνα και στην Πάτρα.

*Η 76η Κινηματογραφική Μόστρα της Βενετίας θα διεξαχθεί από τις 28 Αυγούστου έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2019. Συνολικά 21 ταινίες θα κριθούν από μια επιτροπή της οποίας θα προεδρεύσει η Αργεντινή σκηνοθέτιδα Λουκρέσια Μαρτέλ.