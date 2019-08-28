«Χτύπησαν» κορυφή και φέτος οι μαθητές του Φροντιστηρίου «Άνοδος»

Tο ποσοστό εισαγωγής των μαθητών του φροντιστηρίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προσεγγίζει το 100%
Για μία ακόμη χρονιά οι μαθητές του φροντιστηρίου «Άνοδος» αρίστευσαν στις Πανελλήνιες κατακτώντας «κορυφές» στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό των αριστούχων του φροντιστηρίου είναι υπερδιπλάσιο από τον πανελλαδικό μέσο όρο, ενώ και το ποσοστό εισαγωγής των μαθητών του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προσεγγίζει το 100%. Συνεπώς πρόκειται για το φροντιστήριο με την καλύτερη αναλογία μαθητών- εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Τι συγκινεί όμως περισσότερο τους υπεύθυνους του φροντιστηρίου;
«Αυτό που μας συγκινεί ιδιαίτερα, είναι ότι οι μαθητές μας στην συντριπτική τους πλειοψηφία επιτυγχάνουν σε σχολές που αποτελούν τις πρώτες τους προτιμήσεις. Ευχόμαστε στα παιδιά μας καλή σταδιοδρομία και συγχαίρουμε τους καθηγητές μας για την εξαιρετική δουλειά τους» αναφέρουν στο thebest.gr.
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ "ΆΝΟΔΟΣ"
*Στους παρακάτω επιτυχόντες δεν περιλαμβάνονται όσοι μαθητές δεν επιθυμούν δημοσιοποίηση των προσωπικών τους δεδομένων
|ΔΗΜΟΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 7η
|ΧΩΡΑΪΤΗ-ΣΙΔΕΡΗ ΜΥΡΤΩ
|ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 2η
|ΝΤΟΥΚΑ ΕΥΑ
|ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
|ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
|ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ-ΠΑΝΤΕΙΟΣ)
|ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΠΑΤΡΑ)
|ΜΠΟΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
|ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΜΑΝΙΑΚΗ ΝΑΓΙΑ
|ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΗ
|ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
|ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
|ΛΕΧΟΥΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
|ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
|ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΝΤΩ
|ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
|ΕΡΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΜΕΡΕΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
|ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑ) 11η
|ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ
|ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
|ΧΕΙΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
|ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
|ΚΕΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
|ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΤΙΝΗ
|ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 11η
|ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
|ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
|ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΝΙΑ
|ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 17η
|ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ) 1η
|ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
|ΣΚΕΝΤΖΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 8η
|ΚΟΥΖΙΟΣ ΝΙΚΟΣ
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ)
|ΝΤΑΝΕΣΙ ΓΙΑΣΜΙΝ
|ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ)
|ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
|ΝΕΓΚΑ ΕΛΛΗ
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 16η
|ΤΣΙΡΩΝΗ ΙΡΙΔΑ
|ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 12η
|ΚΑΤΣΑΡΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑΣ) 2ος
|ΛΑΓΟΠΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) 3η
|ΜΠΑΣΤΑ ΜΕΛΙΝΑ
|ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΚΟΥΤΣΟΥΒΑΣ ΗΛΙΑΣ
|ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ
|ΣΟΛΩΜΟΣ ΦΩΤΗΣ
|ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
|ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
|ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
|ΚΑΡΑΒΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΓΑΡΔΙΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
|ΣΦΗΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
|ΜΑΛΤΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ
|ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ) 2ος
|ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 2η
|ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ)
|ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 4ος
|ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΣΓΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ)
|ΣΓΟΥΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
|ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 19ος
|ΤΖΟΥΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
|ΣΚΑΝΔΑΜΗ ΕΙΡΗΝΗ
|ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΣΤΙΒΑΝΑΚΗ ΜΑΙΡΗ
|ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 7η
|ΓΚΟΤΣΙΝΑ ΖΩΗ
|ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
|ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
|ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
|ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
|ΜΠΟΥΡΗ ΞΕΝΙΑ
|ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑΣ) 16η
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΕΦΕΛΗ
|ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
|ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 4η
|ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΟΥΛΗ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)
|ΖΑΤΣΕ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
|ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΡΑΓΚΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
|ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΙΑΣ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
|ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
|ΛΑΦΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 20ος
|ΤΣΕΛΕΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
|ΓΚΑΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
|ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
|ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΥΛΙΝΑ
|ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
|ΡΟΥΓΚΑΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
|ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ)
|ΜΑΛΦΑΣ ΗΛΙΑΣ
|ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 14ος
|ΡΩΣΣΟΣ ΚΛΕΟΠΑΣ
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
|ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ ΝΑΤΑΛΙΑ
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 17η
|ΣΕΜΕΡΤΖΗ ΑΝΝΑ
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
|ΣΤΑΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
|ΣΥΨΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ
|ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΑΘΗΝΑ)
|ΣΩΡΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
|ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
|ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ ΛΙΑ
|ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
|ΛΩΛΟΥ-ΓΚΟΛΩΝΗ ΓΩΓΩ
|ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ-ΠΑΝΤΕΙΟΣ)
|ΜΠΕΡΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
|ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ)
|ΨΑΘΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
|ΖΑΒΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΣΟΦΙΑ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
|ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΣΚΑΛΤΣΑ ΛΟΥΚΙΑ
|ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ)
|ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
|ΓΚΟΛΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
|ΚΕΤΙΚΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
|ΜΠΙΡΜΠΑ ΗΡΩ
|ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ)
|ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
|ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
|ΤΑΝΑΝΙΚΑ ΠΑΥΛΟΣ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
|ΤΣΟΚΑΝΑ ΟΛΓΑ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
|ΚΟΥΤΣΑΛΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
|ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΠΑΡΤΗ)
|ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
|ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
|ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ)
|ΚΑΠΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
|ΜΑΝΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΠΑΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ )
|ΣΙΔΕΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ)
|ΑΒΡΑΜΗ ΟΛΓΑ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
|ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΚΟΖΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ)
|ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
|ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
|ΤΡΑΧΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) 20ος
|ΡΟΥΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ)
|ΣΥΡΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
|ΚΑΡΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
|ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΜΑΛΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ,ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ)
|ΤΣΟΤΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
|ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
|ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΜΟΥΣΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
|ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΣΜΥΡΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
|ΤΡΕΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
|ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
|ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
|ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
|ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
|ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
|ΤΣΙΚΡΙΤΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
|ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
|ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
|ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)
|ΓΚΟΥΝΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΑΤΡΑ)
|ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΧΙΟΣ)
|ΚΟΚΛΑ ΕΛΕΝΑ
|ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ)
|ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ)
|ΜΠΟΣΓΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)
|ΤΖΟΥΔΑ ΡΟΥΛΑ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ)
|ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
|ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
|ΞΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ (ΠΑΤΡΑ)
|ΖΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
|ΦΟΡΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
|ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) 14ος
|ΞΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ)
|ΚΟΝΤΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
|ΦΙΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΡΗΤΗ)
|ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
|ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ)
|ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)