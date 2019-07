Σε Διεθνές Φεστιβάλ στην Πρέβεζα η Νεανική και η Παιδική χορωδία της Πολυφωνικής

Αναχωρεί την Παρασκευή για την Πρέβεζα η Νεανική χορωδία του Καλλιτεχνικού ομίλου της Πολυφωνικής, η οποία θα συμμετάσχει στο 37ο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ, που διοργανώνει η Χορωδία Πρέβεζας ‘’Αρμονία’’ και που συμπεριλαμβάνει και τον 25ο Διεθνή διαγωνισμό χορωδιών που θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο της Μητροπόλεως Νικοπόλεως- Πρεβέζης.

Η Νεανική Χορωδία θα μετάσχει στη διαγωνιστική κατηγορία G και θα ερμηνεύσει τα έργα: ‘’DER WASSERMANN’’ Robert Schumann, ‘’NIGRA SUM’’, Pablo Casals, ‘’AVE MARIA’’, Gyorgy Orban & ‘’TUNDR’’ Ola Gjeilo.

Τη χορωδία θα διευθύνει η Δήμητρα Πίτσου- Διαμαντοπούλου ενώ πιάνο θα παίξει η Μαρίνα Μυλωνά, καθηγήτριες του Ωδείου της Πολυφωνικής.

Παράλληλα το Σάββατο 6/7 το πρωί θα αναχωρήσει για το ίδιο Φεστιβάλ και η Παιδική Χορωδία της Πολυφωνικής, όπου και θα μετάσχει χορωδιακών εκδηλώσεων εκτός διαγωνισμού, δίδοντας συναυλία το βράδυ του Σαββάτου στην Πλατεία Δικαστηρίων της πόλης.

Η Χορωδία θα ερμηνεύσει τα έργα: ‘’Η ΞΑΝΘΟΥΛΑ’’, Μίκης Θεοδωράκης, εναρμόνιση Δημήτρης Καρβούνης, ‘’BO YAVO HABOKER'', Josef Hadar, ‘’CERF-VOLANT’’, Christophe Barratier- Bruno Coulais, ‘’CANTAMOS’’ James Desjardin, ‘’EV’ RYBODY WANTS TO BE A CAT’’, Al Rinker, ‘’DANZA’’, Linda Spevacek [σόλο σοπράνο: Χρύσα Πανταζοπούλου].

Τη χορωδία θα διευθύνει η Αρετούσα Νικολοπούλου, πιάνο θα παίξει η Μαρίνα Μυλωνά και κρουστά ο Γιώργος Λαμπράκος, καθηγητές του Ωδείου της ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ.

Τις δύο χορωδίες της Πολυφωνικής θα συνοδεύσουν ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής, Μαέστρος Σταύρος Σολωμός και η Α/ντρια Καλλιτεχνική Δ/ντρια του Οργανισμού, πιανίστα, Έφη Καββαδία- Ζέρβα.