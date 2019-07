Ευρωπαικό συνέδριο θεωρητικής πληροφορικής στην Πάτρα με την σφραγίδα του Πανεπιστημίου

Από τις 8 έως τις 12 Ιουλίου 2019 θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στο Ρίο, το κορυφαίο Ευρωπαϊκό συνέδριο Θεωρητικής Πληροφορικής «ICALP 2019»,. Το συνέδριο υποστηρίζεται από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, το ΙΤΥΕ και τελεί υπό την αιγίδα της European Association for Theoretical Computer Science (EATCS). Εκτός από το κεντρικό Συνέδριο, το ICALP 2019 περιλαμβάνει επίσης και αρκετά θεματικά Workshops. Οι προσκεκλημένοι ομιλητές του συνεδρίου είναι οι Michal Feldman -Tel-Aviv University, Israel, Martin Grohe - RWTH Aachen, Germany, Ola Svensson -EPFL, Switzerland/Ελβετία, Frits Vaandrager -Radboud University, The Netherlands/Ολλανδία και ο Mihalis Yannakakis - Columbia University,USA – ΗΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του συνεδρίου ICALP 2019.

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ EXTRA-SMEs

Το Πανεπιστήμιο Πατρών και συγκεκριμένα το «Εργαστήριο Κατανεμημένων Συστημάτων & Τηλεματικής» συμμετέχει στο έργο «Improving policies to boost SME competitiveness and extraversion in EU coastal and rural areas where aquaculture is a driver of the regional economy (EXTRA-SMEs)» (https://www.interregeurope.eu/extra-smes/). Το έργο EXTRA-SMEs συγκεντρώνει 9 φορείς από 8 Περιφέρειες και 7 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την επέκταση των αγροτικών και παράκτιων ΜΜΕ του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών σε ευρύτερες αγορές για την προώθηση των προϊόντων τους, μέσω απλούστερων και βελτιωμένων διοικητικών διαδικασιών και καινοτόμων τεχνολογιών. Tο έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του Interreg Europe (http://www.interregeurope.eu/).

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 2η συνάντηση ενδιαφερομένων μερών στις 25.6.2019 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Μετά το τέλος των παρουσιάσεων ακολούθησε συζήτηση των συμμετεχόντων γύρω από τα προβλήματα του κλάδου όπως είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδοτήσεων και η καθυστέρηση στην δημιουργία περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ). Το κοινό χαρακτηριστικό των προβλημάτων αυτών, όπως αναφέρθηκε, είναι η γραφειοκρατία καθώς οι διαδικασίες είναι εξαιρετικά χρονοβόρες σε όλα τα επίπεδα. Επιπλέον τονίστηκε η ανάγκη θέσπισης ενιαίων κανόνων / διαδικασιών αδειοδότησης και η ανάπτυξη συνολικής εθνικής στρατηγικής γύρω από τις υδατοκαλλιέργειες.

*Στο μεταξύ η Σχολή Επιστημών Υγείας και το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών διοργάνωσε το 3ο Διεπιστημονικό Συμπόσιο Ευ Ζην/ Ευ Θνήσκειν με θέμα: «Ποιότητα ζωής στην υγεία και αποφάσεις σχετικά με τη γέννηση και το θάνατο του ανθρώπου», από 27 – 29 Ιουνίου 2019 στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης» (Κτήριο Πρυτανείας Πανεπιστημίου Πατρών). Στόχος του Συμποσίου ήταν να αναδείξει μέσω ενός ανοικτού διεπιστημονικού προβληματισμού επίκαιρα ζητήματα που σχετίζονται με την έννοια της «ποιότητας ζωής» ως κριτηρίου για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την έναρξη και τη λήξη του ανθρώπινου βίου.

-ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΥΘΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Πάνω από 60 μελετητές του μύθου και της αρχαίας ιστορίας από όλο τον κόσμο συναντήθηκαν στην Πάτρα στο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Mythical History and Historical Myth: Blurred Boundaries in Antiquity» από την Παρασκευή 28 Ιουνίου έως την Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019, στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών (αίθουσα Ι 10). Το Συνέδριο διοργανώνεται από το Εργαστήριο Μελέτης Μύθου & Θρησκείας στην Ελληνική & Ρωμαϊκή Αρχαιότητα, το οποίο λειτουργεί στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Θέμα του Συνεδρίου είναι δύο θεμελιώδεις έννοιες του αρχαιοελληνικού και ρωμαϊκού κόσμου: ο Μύθος και η Ιστορία. Η διαχρονική και συγχρονική διαπλοκή τους στην αρχαιοελληνική και λατινική γραμματεία και σκέψη αποτελεί τη ρηξικέλευθη μεθοδολογική προσέγγιση που το Συνέδριο αυτό θα επιχειρήσει.

Οι ομιλητές, προέρχονταν από μια πλειάδα Πανεπιστημίων ανά τον κόσμο: Χάρβαρντ, Οξφόρδη, Κέμπριτζ, Βιέννη, Τορόντο, Έξετερ, Μιλάνο, Ουόσιγκτον, Ρώμη, Βαλένθια, Γκέττινγκεν, Οχάιο, Ιλλινόις, Κατάνια, Αιξ, Λίλλη, Τορίνο, Βραζιλίας, Μάλαγα, Φλωρεντία, Μέρυλαντ, Κάεν, Κίνγκς Κόλλετζ, Λέστερ, ενώ ιδιαίτερα σημαντική είναι και η ελληνική συμμετοχή (Πανεπιστήμιο Πατρών, Ιωαννίνων, Κρήτης, Θεσσαλίας, ΕΚΠΑ, ΕΑΠ).

-ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ AXEL HONNETH

Τέλος το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών διοργάνωσε διημερίδα από 27-28 Ιουνίου 2019 προς του τιμήν του Axel Honneth, στην Αίθουσα Διαλέξεων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο Axel Honneth (1949-) είναι καθηγητής Ανθρωπιστικών Επιστημών στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Columbia (Νέα Υόρκη) και διευθυντής του Ινστιτούτου για την Κοινωνική Έρευνα στη Φρανκφούρτη. Είναι ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της «τρίτης γενιάς» της Σχολής της Φρανκφούρτης και το έργο του βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων της σύγχρονης κοινωνικής και πολιτικής φιλοσοφίας. H κεντρική διάλεξη της διημερίδας ήταν προγραμματισμένη για την περασμένη 27 Ιουνίου 2019 από τον Axel Honneth με θέμα: «Democracy and the division of labor: a blind spot in political philosophy».