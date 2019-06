Tι θα δούμε στο θερινό σινέ Κάστρο στο Ρίο από του Αγ. Πνεύματος

Mε αξιόλογες πρώτες προβολές θα συνεχίσει το θερινό σινέ –Κάστρο στο Ρίο από την Δευτέρα 17 Ιουνίου 2019, του Αγίου Πνεύματος και έως την Κυριακή 23 Ιουνίου. Όπως μας είπε ο υπεύθυνος της αίθουσας Παναγιώτης Κοτσαύτης, έως και την Κυριακή 16/6 στις 22.00 συνεχίζεται η προβολή της Γαλλοτουρκικής ταινίας μυστηρίου «Ποιος Σκότωσε τη Λαίδη Γουίνσλει - Who Killed Lady Winsley?» του Χινέρ Σαλίμ με φόντο το πανέμορφο τοπίο των Πριγκηπονήσων ενώ τη Δευτέρα 17/6 έως και την Τετάρτη 19/6 στις 22.00 θα φέρει την Γαλλοβελγική δραματική ταινία «Ένα Αγγελικό Πρόσωπο - Gueule d' Ange/Angel Face» με πρωταγωνίστρια την σπουδαία Γαλλίδα ηθοποιό Μαριόν Κοτιγιάρ που έχει τιμηθεί με Όσκαρ ως Εντίθ Πιάφ στο φιλμ «Ζωή σαν τριαντάφυλλο».

Διάρκεια: 108 λεπτά.

Σκηνοθεσία από την πρωτοεμφανιζόμενη Βανεσά Φιλό, με τους: Μαριόν Κοτιγιάρ, Αλμπάν Λενουάρ, Αϊλίν Ακσοΐ – Ετέξ.

Η αλκοολική Μαρλέν μεγαλώνει μόνη της την οκτάχρονη Ελί. Παρορμητική και ψυχολογικά άστατη συχνά παραμελεί την κόρη της, η οποία αναζητά τρόπο να επανενωθεί με τη «χαμένη» μητέρα της.

Το σενάριο του φιλμ θίγει θέματα όπως η εξάρτηση, η μοναξιά και ο (πολλαπλός) κοινωνικός ρόλος της σύγχρονης γυναίκας. Η ταινία στο πρώτο 4ήμερο της πρεμιέρας της (6-9 Ιουνίου 2019) έκοψε σε 13 αίθουσες κοντά στα 1800 εισιτήρια και η ταινία μπήκε στο εγχώριο τοπ-τεν. Το flix.gr ανέφερε στην κριτική του τα εξής: Παθιασμένο, ορμητικό και γεμάτο ενέργεια, το ντεμπούτο της Βανέσα Φιλό προσφέρει μια απρόσμενα τραχιά ερμηνεία από την Μαριόν Κοτιγιάρ και υπόσχεται την ενδιαφέρουσα ματιά μιας νέας δημιουργού, δεν καταφέρνει όμως να τιθασεύσει την αφήγησή του πάνω σε στέρεες αφηγηματικές και συναισθηματικές βάσεις.

H ταινία συμμετείχε στο τμήμα «Ένα Κάποιο Βλέμμα» του 71ου Διεθνούς Φεστιβάλ Καννών.

Από την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 τώρα το σινέ Κάστρο στο Ρίο θα φέρει 2 ταινίες, στην προβολή των 21.00 τη νέα παιδική ταινία της Ντίσνει που κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα ταυτόχρονα και με τις ΗΠΑ, «Toy Story 4» που είναι η 4η ταινία ψηφιακού ανιμέισον του αγαπημένου franchise. Η παραγωγή είναι της Pixar και η διανομή της από την Walt Disney Pictures. Τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο Τζον Λάσιτερ μαζί με τον Τζος Κούλι.

Ο Woody ήταν πάντα σίγουρος για τη θέση του στον κόσμο και το ότι προτεραιότητα του είναι η φροντίδα του παιδιού του, είτε είναι ο Andy είτε η Bonnie. Οπότε όταν το καινούριο παιχνίδι της Bonnie, που είναι καρπός χειροτεχνίας και ακούει στο όνομα Forky, αυτοαποκαλείται «σκουπίδι», ο Woody αναλαμβάνει να του δείξει ότι πρέπει να αγκαλιάσει το γεγονός ότι είναι ένα παιχνίδι.

Το φιλμ όπου στην πρωτότυπη αγγλόφωνη κόπια δανείζουν τις φωνές τους οι Τομ Χανκς, Τιμ Άλεν, Κιάνου Ριβς, Τόνι Χέιλ, Άνι Ποτς, κ.α., θα προβληθεί μεταγλωττισμένο στα ελληνικά.

Το φιλμ αναμένεται, όπως μας είπε ο Π. Κοτσαύτης να συνεχιστεί έως και την Τετάρτη 26/6.

Τέλος από την Πέμπτη 20/6 έως και την Κυριακή 23/6 στην προβολή των 22.40 στο θερινό σινέ Κάστρο στο Ρίο θα παιχθεί η Αγγλική ταινία μυστηρίου «Αγκάθα: Η Εξιχνίαση Ενός Φόνου - Agatha and the Truth of Murder» του Τέρι Λόουν.

Διάρκεια: 92 λεπτά.

Παίζουν οι: Ραλφ Ίνεσον, Ρουθ Μπράντλεϊ, Μπίμπι Κέιβ.

Σε συγγραφικό αδιέξοδο και με προβλήματα στο γάμο της, η διάσημη συγγραφέας μυθιστορημάτων μυστηρίου Αγκάθα Κρίστι δέχεται να διερευνήσει έναν άλυτο φόνο.

Η ταινία τα πήγε συμπαθητικά το πρώτο 4ήμερο της πρεμιέρας της στις Αθηναικές αίθουσες. Έκοψε σε 10 αίθουσες προβολής πάνω από 3.700 εισιτήρια.

Επιμέλεια: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ