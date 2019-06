Μαθητές και εκπαιδευτικοί από την Ευρώπη επισκέφτηκαν το ΓΕΛ Βραχναιίκων

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, ”Headlines: More than meets the eye” πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση δραστηριοτήτων με μαθητές που έγινε στην Πάτρα – Ελλάδα με θέμα "Pupils review media coverage of the project partners". Την οργάνωση ανέλαβε η ομάδα Erasmus του Γενικού Λυκείου Βραχναιίκων και πραγματοποιήθηκε το διάστημα 11-18 Μαΐου 2019. Στην συνάντηση συμμετείχαν 50 μαθητές και 14 εκπαιδευτικοί. Συγκεκριμένα συμμετείχε η Φινλανδία με 6 μαθητές και 2 εκπαιδευτικούς, η Γερμανία με 9 μαθητές και 3 εκπαιδευτικούς, η Ισπανία με 10 μαθητές και 2 εκπαιδευτικούς και τέλος το Λύκειο Βραχναιίκων με 25 μαθητές και 7 εκπαιδευτικούς. Οι ξένοι μαθητές φιλοξενήθηκαν από οικογένειες των Ελλήνων μαθητών.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του σχολείου: "Έχοντας σαν οδηγό την εγκεκριμένη αίτηση και τους στόχους που έχουμε θέσει, οργανώθηκαν 4 κύριες δράσεις και πολλές δραστηριότητες με το θέμα της συνάντησης. Συγκεκριμένα:

Το Σάββατο και η Κυριακή ήταν ημέρες άφιξης των αποστολών.

Τη Δευτέρα 13 Μαΐου, συναντηθήκαμε στο σχολείο μας όλοι οι συμμετέχοντες στο Erasmus+ όπου έγινε το καλωσόρισμα από την Διευθύντρια κ. Αλεξάνδρα Κοπανά, και τον συντονιστή του προγράμματος κ. Θωμά Σοφία. Στην συνέχεια παρουσιάστηκαν δύο βίντεο, το ένα ήταν σχετικό με τις προετοιμασίες της συνάντησης και το δεύτερο ήταν αφιερωμένο στα αξιοθέατα της περιοχής μας. Οι μαθητές συμμετείχαν σε παιχνίδια γνωριμίας. Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε η πρώτη μας δράση (Για λεπτομέρειες πατήστε εδώ)

Την Τρίτη 14 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε η 2η Δράση μας. Επίσκεψη στο Μεσολόγγι και μελέτη πεδίου με ειδική ξενάγηση στην Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου & στις Αλυκές Μεσολογγίου. Οι μαθητές παίζοντας το ρόλο των δημοσιογράφων, δούλεψαν σε μεικτές ομάδες και έκαναν ρεπορτάζ σχετικό με την λιμνοθάλασσα. Στην συνέχεια ακολούθησε περιήγηση στην πόλη του Μεσολογγίου, επισκεφτήκαμε την πόλη της Ναυπάκτου και επιστρέψαμε Πάτρα με το ferryboat απολαμβάνοντας τη θέα της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου.

Την Τετάρτη 15 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε η 3η Δράση. Έγινε επίσκεψη στο Μουσείο Τύπου Πατρών. Εκεί οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί αφού ξεναγήθηκαν στο χώρο είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν αυθεντικά κειμήλια και έντυπα καθώς και συλλεκτικά αντικείμενα, όπως το πρώτο εισιτήριο των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Επιπλέον, η υπεύθυνη Κατερίνα Τσίρου, παρουσίασε ειδήσεις και έντυπα από παλαιότερες εποχές σχετικές με τις συμμετέχουσες χώρες. Στην συνέχεια έγινε περιήγηση στην Παλιά Πόλη της Πάτρας, στο Ρωμαϊκό Ωδείο και στο Κάστρο της Πάτρας καθώς και στον ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα.

Την Πέμπτη 16 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε ολοήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στην Αρχαία Ολυμπία. Αφού έγινε ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο και στον αρχαιολογικό χώρο, οι μαθητές συμμετείχαν σε αγώνα δρόμου στο Αρχαίο Στάδιο. Ακολούθως επισκεφτήκαμε και περπατήσαμε την παραλία της Κουρούτας.

Την Παρασκευή 17 Μαΐου, έγιναν οι εξής δράσεις στο σχολείο :

Δράση 4η: Δημιουργία σεναρίου ραδιοφωνικής εκπομπής από μεικτή ομάδα μαθητών. Στην συνέχεια η ομάδα επισκέφθηκε το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών όπου και παρακολούθησε σεμινάριο σχετικό με τον τρόπο και τις τεχνικές δημιουργίας ζωντανής ραδιοφωνικής εκπομπής. Την εισήγηση έκανε ο κ. Σχοινάς, Διευθυντής του Πειραματικού Γυμνασίου και παραγωγός εκπομπής στον ραδιοφωνικό σταθμό του Πανεπιστημίου Πατρών. Τέλος, στις 12:00 - 13:00 της ίδιας ημέρας μαθητές από όλες τις συμμετέχουσες χώρες υλοποίησαν κοινή ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή η οποία μεταδόθηκε στον αέρα από το ραδιόφωνο του πανεπιστημίου Πατρών «UP FM».

Δράση 5η: Οι υπόλοιποι μαθητές χωρισμένοι στις ίδιες ομάδες με αυτές του Μεσολογγίου παρέμειναν στο σχολείο και αξιοποιώντας το υλικό που είχαν συλλέξει, ολοκλήρωσαν τα άρθρα σχετικά με λιμνοθάλασσα. Ακολούθως άκουσαν την εκπομπή στέλνοντας μηνύματα στους συμμαθητές τους στο chat της εκπομπής.

Βράδυ: Αποχαιρετιστήρια εκδήλωση ανοικτή στην τοπική κοινωνία στο πλαίσιο διάχυσης του προγράμματος.

Το Σάββατο νωρίς το πρωί έγινε η αναχώρηση από τα Βραχναίικα των εταίρων για την πατρίδα τους.

Παιδαγωγική Ομάδα: Θ. Σοφίας, Α. Κοπανά, Μ. Βάσιου, Μ. Μπίστα, Ν. Μαχαίρα, Δ. Ψωράκη, Ι. Χαριτάτου"